Jadson Viera continuará siendo el técnico de Nacional más allá de las fuertes críticas de algunos directivos

Pese a la dolorosa derrota de este domingo frente a un equipo alternativo de Juventud de Las Piedras (1-3), segunda consecutiva sumando el clásico en el Gran Parque Central, la comisión directiva de Nacional decidió mantener a Jadson Viera en el cargo de director técnico tras la reunión de este lunes por la mañana.

Como informó Ovación en su edición de este lunes, hubo al menos cuatro directivos que manifestaron su discrepancia con el accionar del entrenador y que pensaban que lo mejor era la destitución de Viera en este momento. Se discutió ampliamente, pero no se llevó a votación. Fue clave para esta decisión la postura del presidente Ricardo Vairo y principalmente del vice Flavio Perchman, quienes entendieron que había que respaldar al entrenador en este momento, pese a que fueron autocríticos con el entrenador y coincidieron, incluso, con los comentarios de algunos compañeros.

Además de las principales autoridades, los dirigentes oficialistas Federico Britos y Alex Saul coincidieron en la decisión en una reunión de directiva donde no estuvo presente Antonio Palma (también oficialista) por estar abocado a dirigir la delegación Sub 20 del Tricolor que disputará la Copa Libertadores de esa categoría desde este lunes. En su lugar estuvo presente su suplente Nicolás Ocampo. Luego estuvieron todos in situ.

En la reunión estuvo presente el mánager deportivo Sebastián Eguren, quien respaldó al DT y valoró la incidencia de Viera en las finales de la pasada Liga AUF Uruguaya con decisiones que fueron determinantes para obtener el título, como las titualridades de Carneiro y Ebere en la primera final. También hizo referencia a su forma de trabajar. La presencia de Eguren fue valorada de forma positiva por los directivos.

Dentro de las principales críticas que se le realizan al DT aparece el pobre funcionamiento colectivo y el manejo de los cambios durante los partidos además de la postura que ha tenido el equipo. Viera no ha logrado repetir ninguna oncena en los 10 partidos oficiales que lleva dirigidos y fue el principal ideólogo en el armado del plantel. También se habló de la falta de actitud que ha trasmitido el plantel en algunos partidos. Las dos derrotas clásicas contra Peñarol también fueron tema de debate.

A la hora del análisis de la situación se tuvo en cuenta las bajas de dos jugadores importantes con el Apertura ya empezado, como la de Christian Oliva y Julián Millán, dos de los mejores exponentes que tuvo Nacional para ser campeón en la temporada 2025. También se evaluó que es una semana corta por la cercanía del partido contra Wanderers del próximo viernes en el Gran Parque Central, y se consideró el bajo rendimiento que están teniendo algunos jugadores.

El dirigente Javier Gomensoro señaló a la salida de la reunión tener confianza en el entrenador y dijo que hay que respaldarlo. A pesar de que Nacional ya dejó ocho de 15 puntos posibles en el inicio de la temporada, está tan solo a tres puntos de los líderes Peñarol, Deportivo Maldonado, Central Español y Racing.