Juventud 3-1 Nacional por el Apertura: el tricolor dejó pasar otra oportunidad y sufrió su segunda caída al hilo

Juventud se impuso 3-1 ante Nacional por la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido se disputó en el Parque Artigas de Las Piedras y el anfitrión se impuso con goles de Alejo Cruz, Gonzalo Gómez y Mateo Izaguirre. Para el tricolor descontó Maxi Gómez de tiro libre.

Con este resultado, el equipo de Jadson Viera llegó a su segunda derrota consecutiva y perdió la oportunidad de igualar la línea de Deportivo Maldonado, Racing y Peñarol con 10 unidades.

90' + 4' | ¡Se terminó el partido!

Juventud se impuso 3-1 ante Nacional en el Parque Artigas.

82' | El Bolso lo intenta con pelotas largas para Carneiro

Maxi Silvera y su remate al arco en el partido ante Juventud por el Torneo Apertura. Foto: Leonardo Mainé.

El equipo de Jadson Viera intenta descontar con pelotas largas para aprovechar la altura de Gonzalo Carneiro y la capacidad de Maxi Gómez, pero la zaga del pedrense responde con solidez.

75' | Barcia se aproximó por derecha en Nacional

Después de un desborde a pura velocidad por la banda derecha, Baltasar Barcia levantó el centro para Gonzalo Carneiro, quien fue aticipado justo a tiempo por Franco Risso.

65' | Pérez se perdió el cuarto de Juventud

Después de desnivelar por derecha, llegó un centro de Juventud al área, el rebote de Luis Mejía y la definición errática de Marcelo Pérez justo debajo del arco. Se perdió el cuarto gol del anfitrión.

63' | Chagas ingresó y tuvo su oportunidad

A solo minutos de ingresar, Rodrigo Chagas enganchó desde la izquierda al centro y remató al arco, pero Mejía contuvo sin inconvenientes.

54' | ¡Gol de Juventud!

Luego de un centro preciso de Alejo Cruz desde la izquierda, Mateo Izaguirre definió con precisión al palo derecho de Mejía para colocar el 3-1 parcial de Juventud.

51' | ¡Gol de Nacional!

Maxi Gómez aprovechó un tiro libre al borde del área y remató con calidad para colocar el descuento del Bolso en Las Piedras.

46' | ¡Lo intentó el Diente!

Ni bien comenzó el complemento, Nicolás López se asoció con Maxi Gómez y terminó rematando con potencia, aunque le faltó dirección.

¡Empezó el segundo tiempo!

Ya juegan el complemento Juventud y Nacional en Las Piedras.

¡Final del primer tiempo!

Algunos hinchas de Nacional expresando su molestia tras el final del primer tiempo en el Parque Artigas. Foto: Leonardo Mainé.

Juventud se impone 2-0 ante Nacional tras el final del primer tiempo en el Parque Artigas de Las Piedras. Los futbolistas del tricolor se fueron al vestuario siendo silbados por

sus hinchas.

43' | ¡Se salvó Nacional!

Después de una gran jugada colectiva, Izaguirre remató con potencia y Nicolás López terminó evitando sobre la línea el tercer gol del pedrense.

34' | Diente López exigió a Rossi

Después de varios ataques consecutivos de Juventud, Nicolás López recibió la pelota y de inmediato generó peligro con un remate al palo izquierdo que el arquero Rossi logró desviar.

31' | ¡Gol de Juventud!

Gonzalo Gómez celebrando el 2-0 de Juventud ante Nacional en el Parque Artigas. Foto: Leonardo Mainé.

Gonzalo Gómez aprovechó su remate de media distancia y definió con precisión al palo izquierdo de Luis Mejía para colocar el 2-0 parcial del pedrense.

25' | El tricolor generó dos situaciones consecutivas

Después de una falta sobre Maxi Gómez en el sector derecho, Diente López se hizo cargo del remate y el arquero Nicolás Rossi debió volar para ahogarle el grito de gol. En la jugada siguiente, Camilo Cándido ingresó en soledad por el segundo palo y se perdió por poco la igualdad.

23' | Alejo Cruz volvió a avisar en ofensiva

El mediocampo de Nacional no logra mostrar un funcionamiento aceitado y Alejo Cruz volvió a filtrarse por la izquierda para rematar con potencia, pero Luis Mejía contuvo sin problemas.

18' | ¡Gol de Juventud!

Luego de una gran asociación colectiva por la banda derecha, llegó un centro peligroso al área y Alejo Cruz apareció en soledad para definir con potencia y marcar el 1-0 parcial del local.

15' | El Bolso no encuentra claridad

El equipo de jadson Viera intenta posicionarse en ataque con la proyección de sus laterales, pero aún no encuentra la profundidad necesaria con sus volantes, que suelen estar presionados por los rivales.

8' | Nicolás López desnivela con pases filtrados

Luego de un pase exquisito del Diente para Tomás Verón Lupi, el pedrense cometió falta al borde del área y la visita tuvo una aproximación.

6' | El local es eficaz en la presión alta

Una nueva presión alta de Juventud derivó en una pérdida de Mauricio Vera y el posterior intento del local por la izquierda. Comienza mejor el anfitrión.

2' | ¡Avisó el pedrense!

Luego de una pérdida del Bolso en campo propio, Fernando Mimbacas se asoció con Alejo Cruz y este levantó un centro cerrado que pudo despejar Luis Mejía esforzándose. Tras el rebote, se confirmó que había posición adelantada.

17:00 | ¡Empezó el partido!

Ya están jugando Juventud y Nacional por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Juventud - Nacional

TORNEO APERTURA

Hora: 17:00

Cancha: Parque Artigas

Televisa: DSports / Cables / Disney+ / Antel TV

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Carlos Barreiro y Javier Irazoqui

Cuarto árbitro: Andrés Martínez

VAR: Antonio García y Richard Trinidad.

Juventud

Nicolás Rossi

Ignacio Mujica, Martín Cáceres, Franco Risso, Renzo Rabino,

Mateo Izaguirre, Leonel Roldán, Emanuel Cecchini,

Gonzalo Gómez, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz

D.T. Sebastián Méndez.

Nacional

Luis Mejía

Juan Pintado, Agustín Rogel, Paolo Calione, Camilo Cándido

Mauricio Vera, Agustín Dos Santos

Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Rodrigo Martínez

Maxi Gómez

D.T. Jadson Viera.

Así está el Parque Artigas a la espera del partido entre Juventud y Nacional

Hay mucha expectativa en el Parque Artigas a solo minutos de que comience el compromiso entre Juventud y Nacional. El viento se hizo sentir mientras los futbolistas realizaban la entrada en calor, por lo que habrá que esperar para ver cómo influye en el transcurso del partido.

Los elegidos por Juventud para enfrentar al Bolso en Las Piedras

Martín Cáceres durante la entrada en calor con Juventud en el Parque Artigas. Foto: Leonardo Mainé.

Sebastián Méndez dio a conocer su equipo titular que buscará la primera alegría en lo que va del Torneo Apertura. A continuación, la oncena.

El once confirmado de Nacional en busca de regresar a la victoria

Jadson Viera realiza cambios buscando retornar a la senda triunfal y esta es la oncena que eligió para medirse ante el pedrense.

¿Dónde y cómo ver el partido entre Juventud y Nacional en vivo?

El encuentro que desde la hora 17:00 jugarán Juventud y Nacional en el Parque Artigas se podrá ver en vivo a través de DSports, cables de Montevideo e interior, Disney+ y Antel TV.

La nómina de convocados de Nacional

El equipo de Jadson Viera también dio a conocer quiénes son los futbolistas que estarán a disposición este domingo para jugar en el Parque Artigas.

Los convocados de Juventud para recibir al tricolor en su casa

Con Martín "Pelado" Cáceres como protagonista, el pedrense anunció su lista de convocados para recibir al Bolso en Las Piedras.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Juventud y Nacional!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 17:00 protagonizarán Juventud y Nacional en el Parque Artigas por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

