Jadson Viera tras la derrota de Nacional con Juventud: "Los jugadores se entregan, el responsable máximo soy yo"

Nacional volvió a perder por la quinta fecha del Torneo Apertura, este domingo frente a Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras, donde el local jugó con un equipo en parte alternativo por su compromiso por Copa Libertadores del próximo jueves en Colombia.

Sin mucho para justificar, el entrenador tricolor Jadson Viera señaló en conferencia de prensa que el equipo atraviesa un momento complejo, marcado por la falta de funcionamiento y los resultados adversos. Con la derrota, Nacional suma siete puntos en cinco partidos —dos victorias, un empate y dos caídas— y llega a tres encuentros consecutivos sin ganar, luego del 0-1 ante Peñarol en el clásico de la fecha pasada en el Gran Parque Central.

“Hay que aceptar el momento. La verdad que no hemos encontrado el funcionamiento que queremos. La autocrítica obviamente que es fuerte. Con pocas llegadas nos hacen los goles”, reconoció el entrenador.

Viera también asumió la responsabilidad por el presente del equipo: “Como se lo dije a los jugadores, el responsable máximo de todo esto soy yo. Seguiremos intentando buscar variantes, sistemas o lo que sea. En la semana lo trabajamos mucho, pero tenemos que vivir el momento”.

El técnico tricolor admitió que el escenario no era el esperado tan temprano en la temporada. “De repente no esperábamos que todo esto pasara tan pronto, pero tenemos que seguir trabajando. La crítica está, el momento no es el mejor y tenemos que encontrar el mejor rendimiento de todos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el plantel mantiene la actitud pese al mal momento. “Los jugadores se entregan todos, esa es la verdad, también en la semana. Pero tenemos que acomodar algunas situaciones que nos están afectando y corregir un poco de cada cosa”, concluyó.