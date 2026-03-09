Ya no es tabú: tras la derrota ante Juventud, hay directivos de Nacional que buscarán el cese de Jadson Viera

Una vez más el plantel de Nacional se fue cuestionado y silbado de la cancha después de perder merecidamente 3-1 contra Juventud de Las Piedras. Con suplentes y un equipo bien ordenado, el club que dirige Sebastián Méndez logró su primer triunfo del Apertura y anotar los primeros goles jugando de local, generando un caos en Nacional cuando apenas van cinco fechas.

Jadson Viera hizo cinco cambios en relación a la derrota clásica más allá de que el funcionamiento fue igual de malo que el de siete días atrás. El 4-4-2 que puso no le dio resultado al DT, pues Juventud presionó bien la salida tricolor, obligó a que los volantes recibieran de espalda y en zona defensiva y que los zagueros enviaran defectuosos pelotazos en largo. Los extremos Verón Lupi y Rodrigo Martínez nunca lograron desequilibrar y el Diente López apenas tuvo algún chispazo. Mientras tanto, Maxi Gómez hacía lo que podía entre los centrales Franco Risso y Cáceres, que cumplieron un buen partido.

Más allá del pobre funcionamiento colectivo de Nacional, un cúmulo de errores lo llevó a estar en desventaja rápidamente. Una desatención defensiva de Juan Pintado dejó solo a Alejo Cruz para el primer gol, una falla en la salida de Agustín Rogel permitió el avance pedrense para el golazo de Gonzalo Gómez, y un pésimo retroceso defensivo sucumbió al Bolso cuando estaba en plena arremetida por el gol de Mateo Izaguirre y el 3-1 cuatro minutos después del descuento de Maxi Gómez.

Lo más llamativo de la tétrica tarde de Nacional fue que después del gol de Izaguirre no dispuso de ninguna situación clara de gol y terminó el juego tirando centros a la olla sin encontrar soluciones por la seguridad de Rossi y de los defensas.

Jugadores de Nacional tras la derrota ante Juventud de Las Piedras (Apertura 2026). Foto: Leo Mainé

¿Y ahora qué? Nacional tendrá reunión de directiva en la mañana de este lunes y el tema del día será la continuidad de Jadson Viera. Ovación pudo confirmar que hay al menos cuatro directivos que buscarán el cese del vinculo hoy y que el vicepresidente Flavio Perchman duda sobre qué es lo mejor. Hay que recordar que quien maneja la parte deportiva fue el principal ideólogo de la contratación de Viera una vez consumada la salida de Pablo Peirano en 2025.

Martín Cáceres y Maxi Gómez en el partido Juventud-Nacional. Foto: Leo Mainé

El presidente Ricardo Vairo se ha mantenido en silencio y su visión será clave para el futuro del DT. Hay posturas divergentes entre el oficialismo e incluso quien ha dicho que el DT sigue teniendo crédito (ver nota página 3). El directivo Antonio Palma está acompañando a la delegación Sub 20 que jugará la Copa Libertadores en Quito y su lugar lo ocupará Nicolás Ocampo. La cercanía con el partido de Wanderers (viernes) y la conformación del plantel serán puntos que se evaluarán, pero la realidad marca que las opiniones están divididas sobre lo que acontecerá. Lo de ayer fue muy malo y el enojo del hincha, sin dudas, se hace sentir.