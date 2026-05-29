La Jutep analizará descuento de US$ 25.000 en la compra de la camioneta de Yamandú Orsi

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará la situación de la camioneta adquirida por el presidente Yamandú Orsi con un descuento de US$ 25.000, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País.

En tanto, Luis Calabria, representante de la oposición en la Jutep, dijo a El País que "el tema está sobre la mesa". "La presidenta (Ana) Ferraris y el vicepresidente (Alfredo) Asti solicitaron mantener el asunto ´a despacho´, esto es, ingresado para ser tratado próximamente".

El tema se tratará en la próxima sesión de la Jutep, el próximo miércoles. El presidente Orsi fue notificado de esto, según supo El País con fuentes políticas.

La Jutep decidió tomar el tema este jueves, luego de llegaran al organismo tres denuncias de particulares para que se investigue la situación.

La información se desprende de una investigación del programa Así nos va (Radio Carve), tras un informe de Qué Pasa de El País sobre las declaraciones juradas de los actores políticos.

Yamandú Orsi, presidente de la República, en rueda de prensa. Foto: Ignacio Sánchez

Denuncia

Una de las denuncias, a la que accedió El País, solicita que la Jutep "determine si este beneficio fue una práctica comercial común accesible a cualquier ciudadano o si constituyó una ventaja indebida en razón de su investidura, lo cual violaría leyes como el Código de Ética de la Función Pública, que prohíbe a los funcionarios recibir obsequios o ventajas de terceros".

Además, el denunciante solicitó que "se investigue la relación con vehículos oficiales y contrataciones, ya que 8 días después de la compra, se utilizaron camionetas de la misma marca para el desfile oficial de la asunción presidencial. Solicito que se investigue si existió algún vinculo entre la operación privada y este evento, y si la empresa importadora o sus concesionarios mantienen contratos o licitaciones vigentes con el Estado".

"Otro punto a clarificar es sobre las propiedades del matrimonio, porque al comparar las declaraciones juradas de 2024 y 2025 del presidente, se observa que una casa habitación valuada en US$ 73.500, que figuraba al 100% a nombre de Orsi, pasó a estar a nombre de su esposa, la Sra. Laura Alonsoperes, cuando están prohibidas las transacciones de todo tipo entre conyugues", agregó el denunciante.

Por último, pidió indagar "si el Estado ha comprado vehículos a esa marca, el monto de la compra y si el tribunal de cuentas avaló las compras".