Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

El Gobierno aumentó el precio del boleto de los ómnibus suburbanos: ¿cuál es el nuevo valor?

Desde la medianoche del lunes 1 de junio entrarán en vigencia los nuevos valores del sistema tarifario para los servicios de transporte público colectivo de pasajeros en líneas metropolitanas y suburbanas.

El País
El País
29/05/2026, 15:47
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Terminal de Río Branco
Terminal de Río Branco.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

A partir de la medianoche del lunes 1 de junio entrarán en vigencia los nuevos valores del sistema tarifario para los servicios de transporte público colectivo de pasajeros en líneas metropolitanas y suburbanas, los cuales tendrán un ajuste de un 2.11%, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en un comunicado.

En los servicios suburbanos el precio de la tarifa se define por los kilómetros recorridos, según los tramos de distancia establecidos en carretera, con valores que van desde $59 para 8 km hasta $139 para 60 km.

IMM inicia nuevo tramo de obra en la avenida Agraciada con desvíos y cambios en el transporte

Para los viajes que cruzan los límites departamentales con origen o destino dentro de Montevideo, se fijan tarifas por anillos de distancia, que parten de $107 para el Anillo 1 (32 km) y alcanzan los $211 para el Anillo 7 (96 km).

También se define el Viaje Protección Montevideo, con un valor de $86, para traslados dentro del departamento que se extienden hasta determinados puntos del área metropolitana.

El viaje mínimo para jubilados y pensionistas, según lo establecido en el decreto 371/018, se mantiene en $45. Asimismo, se actualizan los valores de los boletos abonos, así como los viajes especiales y los viajes zonales en los distintos corredores del área metropolitana.

A continuación, los valores a partir del lunes 1 de junio

Valores del boleto de ómnibus suburbano
Valores del boleto de ómnibus suburbano a partir del 1 de junio de 2026.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

MTOPprecio del boleto

Te puede interesar