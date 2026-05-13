MTOP: obras y transporte para el desarrollo de Uruguay con varios desafíos y proyectos de infraestructura

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) cuenta actualmente con más de US$ 2.600 millones destinados a obras y servicios. La inversión vial —que concentra una parte significativa del presupuesto— busca no solo fortalecer los grandes corredores logísticos, sino también intervenir en rutas secundarias y terciarias, con fuerte impacto en las economías locales y en la vida cotidiana de la población.

En materia de transporte, la ministra Lucía Etcheverry ha destacado avances en el sistema ferroviario, que alcanzó cifras récord de carga de casi dos millones de toneladas, y planteó la necesidad de consolidarlo como una política de Estado. En esa línea, el Plan Maestro Ferroviario del MTOP prevé la rehabilitación del puente sobre el Río Negro, extensión de infraestructura hacia las plantas de Ancap en Durazno y Montevideo, entre otros desafíos y oportunidades.

Mientras tanto, el Ferrocarril Central actualmente funciona con un nivel de uso cercano a un tercio de su capacidad total, según datos del MTOP.

Actualmente, el gobierno también analiza la viabilidad para que exista un tren de cercanías entre las ciudades de Montevideo y Progreso, que se integraría al nuevo sistema de transporte metropolitano.

Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, en su discurso ante la Asamblea General a un año de haber asumido, dijo que espera que el nuevo sistema de transporte metropolitano esté operativo en 2029 con “dos ejes troncales de altísima frecuencia”: Camino Maldonado / Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa / Ciudad Vieja.

El MTOP proyecta para el segundo semestre del año realizar la licitación para la implementación de ómnibus articulados eléctricos (BRT) en los corredores de Avenida Italia y 8 de Octubre, con la capacidad de trasladar a unas 250 personas..

La ministra de Transporte y Obras Públicas, en ocasión de la celebración del aniversario del Centro de Navegación, sostuvo que se adecuará el plan maestro para el desarrollo portuario, a fin de facilitar el comercio y la integración regional. Entre las obras, el dragado a 14 metros de profundidad del canal de acceso al puerto de Montevideo sigue siendo un tema clave para el actual gobierno.