Reforma del transporte: plantean crear un ámbito de participación que durante 45 días reciba planteos

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, propuso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la creación de un ámbito formal de participación ciudadana previo a la implementación de eventuales cambios en la movilidad del área metropolitana. La iniciativa surge a partir de reuniones mantenidas con distintos actores de la sociedad civil, en las que —según señaló— se constató una “gran preocupación” por el futuro del sistema de transporte en esa zona.

De acuerdo al planteo elevado por el legislador, al que accedió El País, uno de los principales reclamos detectados refiere a las "dificultades para acceder a la información sobre los proyectos de transporte en estudio", así como a la "falta de instancias de intercambio fluido con las autoridades competentes". En ese sentido, Lema subrayó la necesidad de "generar canales institucionalizados que permitan a organizaciones e instituciones expresar inquietudes, realizar consultas y aportar propuestas antes de la toma de decisiones".

El senador remarcó además que "cualquier planificación en materia de movilidad debe contemplar de forma integral múltiples dimensiones, entre ellas el desarrollo urbano, el patrimonio histórico y arquitectónico, la cultura, la actividad social y comercial y la calidad de vida de la población". A su juicio, estos factores "no pueden ser considerados de manera aislada, sino que deben constituir elementos centrales en el diseño, evaluación e implementación de las políticas públicas de transporte".

Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Plazo de 45 días

En ese marco, la propuesta concreta establece la creación de un espacio de participación por un plazo de 45 días, durante el cual organizaciones e instituciones interesadas puedan presentar interrogantes, sugerencias y aportes al MTOP. El objetivo es canalizar esos insumos para enriquecer la toma de decisiones y contribuir a una política de movilidad “más inclusiva y efectiva”.

Asimismo, Lema solicitó que "el ministerio garantice una comunicación clara y accesible sobre los estudios y proyectos existentes en materia de movilidad, así como sobre las obras de infraestructura vinculadas". Según argumentó, "facilitar el acceso a esta información es clave para asegurar una participación informada durante el proceso propuesto".

En su planteo, el legislador también invocó lo dispuesto en la Ley 18.308, que establece "como principio rector la promoción de la participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de los instrumentos de ordenamiento territorial". En ese sentido, expresó su expectativa de que la propuesta "sea considerada con apertura al diálogo, en función del impacto que las decisiones en materia de movilidad tienen sobre la vida cotidiana de la población".