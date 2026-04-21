IMM decide cambiar el nombre de la calle Ramón Anador para corregir un "error histórico"

Ramón Anador, militar caído en la batalla de San Lorenzo y homenajeado con una calle que atraviesa Parque Batlle y Buceo, no era en realidad Ramón Anador sino Ramón Anadón. La Intendencia de Montevideo (IMM), a sabiendas de un estudio que reveló este error, está decidida a enmendarlo y envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para que el nomenclátor se actualice.

"Hay una investigación que consideramos seria, que ya tiene más de diez años, que indica que el verdadero nombre de a quien uno quiere homenajear era Ramón Anadón y no Anador", dijo este lunes el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

"Es una corrección de justicia para quien uno quiere homenajear. No es que si está mal el nombre pero todo el mundo ya lo maneja, queda por ahí. La clave es que el nomenclátor homenajee a personajes que tuvieron un rol importante en las distintas áreas de la sociedad y hay que hacerlo con el nombre correcto", aseveró el jerarca tras firmar el proyecto de decreto, como adelantó El Observador.

Bergara refirió a "un estudio que fue comunicado por un especialista en 2013" que da origen a esta discusión, pero indicó que en última instancia será la Junta Departamental la que decida si se lleva a cabo el cambio o no: "El apellido con R es equivocado, hay que ponerlo con N, y aspiramos a que la Junta Departamental prontamente corrija ese error histórico que hemos tenido los montevideanos".

Ramón Anador y Bernardina Fragoso de Rivera. Foto: Google Maps

Quién era Ramón Anador (o Ramón Anadón)

La publicación consignada por El Observador es del genealogista Enrique Yarza, quien afirma que accedió a la partida bautismal del hombre en cuestión, además de la partida matrimonial de sus padres y a la partida de defunción de uno de sus hermanos.

Anadón nació en Montevideo a fines del siglo XVIII; era hijo de un hombre igual nombre y de Francisca Sosa y Cabral. Peleó en la Batalla de Las Piedras y luego ingresó en el Regimiento de Granaderos bajo las órdenes del general José de San Martín, según consta en un antiguo documento oficial sobre la nomenclatura de Montevideo. Peleó en San Lorenzo (en la actual provincia de Santa Fe) en febrero de 1813, donde murió. Junto a Justo Germán Bermúdez fueron los únicos dos orientales que fallecieron en ese combate.