Aldo Silva reveló por qué se negó a entrevistar al Indio Solari y cómo terminó caminando con él por 18 de Julio

La muerte de Indio Solari conmocionó al universo del rock y del espectáculo rioplatense. El músico argentino falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires, luego de sufrir un ACV hemorrágico. Solari padecía Parkinson, enfermedad que había hecho pública en 2016 y que lo alejó de los escenarios.

La noticia provocó una catarata de mensajes de despedida en redes sociales. Desde Uruguay se pronunciaron figuras como Emiliano Brancciari, la vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de Presidencia Alejandro "Pacha" Sánchez; desde Argentina, Mario Pergolini reaccionó al aire visiblemente impactado, y también hubo homenajes del expresidente Alberto Fernández y de la Asociación Argentina de Actores, entre otros.

En ese contexto, Aldo Silva compartió en Puesta a punto (Teledoce) una historia poco conocida: la vez que caminó junto al Indio por 18 de Julio y terminó pidiéndole a otro colega que hiciera la entrevista porque él no podía hacerlo.

Vale recordar que Silva trabajó como mánager de bandas de rock uruguayo en los 80, antes de consolidarse en los medios. E integró equipos de producción de artistas como Los Redondos, Fito Páez y Los Ratones Paranoicos.

"Me entristece profundamente la muerte del Indio Solari. Los Redonditos de Ricota son un emblema de la cultura rock. Eran una banda increíble", afirmó el hoy conductor de Telemundo (Canal 12)

Contó que descubrió a Los Redondos cuando tenía poco más de 20 años y comenzaba a acercarse al mundo del rock. Recordó el impacto que le generaron los primeros discos de la banda y también los históricos recitales que dieron en Montevideo en una época en la que aún no eran un fenómeno masivo.

Entre esos recuerdos destacó un show para apenas 150 personas en Laskina, un pequeño local ubicado en la zona de Punta Carretas, donde él mismo trabajó como agente de prensa. "Ellos tocaban arriba de una tarima. Fue un show inolvidable", recordó.

Años después, ya integrado a la producción de las visitas de Los Redondos a Uruguay, viviría una experiencia que todavía conserva intacta en la memoria: una caminata junto al Indio por 18 de Julio que terminó dejándolo tan deslumbrado que, cuando consiguió una entrevista para su propio programa de radio, prefirió que la hiciera otro colega.

Cuando la banda volvió a Montevideo a comienzos de los 90 para tocar en el Teatro de Verano, él formaba parte de la producción y debía acompañar al grupo en una recorrida de medios.

"Los voy a buscar al hotel y me dicen: ‘Están en El Chivito de Oro’. Voy y estaba la banda entera comiendo. Me presento, ‘soy Aldo, de la producción, tenemos una agenda para cumplir’. Se para Skay Bellinson y me dice: ‘No vamos a ir a ninguna nota, no damos notas. Vení, sentate a comer’".

"Me quería matar, había que llenar el Teatro de Verano. Ellos hacían lo que querían, era imposible marcarles la cancha", rememoró entre risas. Recordó también que la banda rechazaba carteles publicitarios y manejaban sus presentaciones con una autonomía absoluta: "Ellos hacían lo que querían, era imposible marcarles la cancha".

Tras insistir y rogarle durante todo el día, consiguió que Solari aceptara una entrevista en Radio Mundo con el periodista Gustavo Rey. Para llegar al estudio caminaron juntos por la avenida principal de Montevideo, desde la zona de Yi hasta Convención.

"Íbamos caminando por 18 de Julio. Le salía fuego por los ojos. Era de un carisma, una personalidad avasallante. Yo iba conversando con él y le decía: ‘¿Qué van a hacer con el disco nuevo? ¿Qué te parece Montevideo?’. Y entonces me dice: ‘No me preguntes más nada. ¿Vos quién sos? ¿Qué hacés? ¿Cómo está tu familia?’ Yo no sabía ni qué decirle porque me sentía absolutamente deslumbrado".

La entrevista que Aldo Silva no se animó a hacerle al Indio Solari

Indio Solari. Foto: Luis Abdala / AFP.

Después de la nota con Gustavo Rey, Silva todavía tenía una carta más: una entrevista en el programa La nave de los locos, de Horacio "Corto" Buscaglia, en CX30. Convencer al Indio no fue fácil.

"Le digo: ‘Che, Indio, mirá, una nota más’. ‘No, llevame al hotel, es tarde’. Yo tenía 22 años y le pedía por favor. Le expliqué que el Corto Buscaglia era un luchador social y que sería importante que fuera. Así lo conquisté".

La charla en CX30, aseguró, fue "impresionante". Pero el momento que más recuerda llegó al día siguiente, cuando consiguió que Solari no le dijera que no a una entrevista para su propio programa Sálvese quien pueda, en Emisora del Palacio.

"Cuando llegamos a la radio le digo a mi compañero Tabaré Couto: ‘Entrevistalo vos. Yo no puedo con este tipo’. Estaba deslumbrado. No tenía la experiencia de ahora. Decía: ‘¿Qué le pregunto? ¿Cómo se siente?’. Tabaré agarró la nota y yo quedé en segundo plano".

Por último, el periodista recordó otro episodio que le quedó grabado a fuego durante un show de Los Redondos en el Teatro de Verano. Integraba el equipo de producción y había sugerido evitar la presencia de coraceros a caballo para no generar conflictos. La decisión terminó facilitando que muchos se colaran. “Cuando vieron que no había policía, bajaba gente por todos lados. Yo miraba y pensaba: ‘No voy a ganar un peso’”, ceró entre risas sobre aquella que fue su primera producción importante.