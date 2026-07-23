Condenaron al delincuente "El Ricardito": deberá cumplir más de nueve años de cárcel por narcotráfico

El delincuente Ricardo Cáceres Correa, conocido como "Ricardito" fue condenado este jueves a nueve años y cuatro meses de prisión por varios delitos vinculados al narcotráfico.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País al acceder a la sentencia, el juez letrado de Montevideo Fernando Islas encontró a Ricardito como "autor penalmente responsable de un delito de organización y financiación de actividades delictivas de narcotráfico en calidad de autor y régimen de reiteración real con un delito de violencia privada en calidad de co autor".

Quién es "Ricardito", el violento cabecilla de Los Suárez recluido en máxima seguridad

El nombre de Ricardito aparece desde hace años asociado al mapa narco de Montevideo. Aunque suele ser mencionado por su vínculo familiar con Betito Suárez, Cáceres construyó un perfil propio dentro del delito.

Se convirtió en el líder de “Los Ricarditos”, una estructura vinculada a bocas de droga en el Cerro y Cerro Norte (parte del grupo de Los Suárez), con un perfil marcado por la violencia, las extorsiones y el uso de jóvenes como parte de su red territorial.

Este es el pasaje en Cerro Norte donde ocurrió la balacera en el que murió un bebé de 1 año este sábado 12 de octubre de 2024. Foto: Leonardo Mainé.

Comenzó a delinquir desde joven. Antes de cumplir 18 años ya acumulaba 19 anotaciones, varias de ellas por rapiña. Luego, sumó antecedentes por delitos vinculados a drogas, soborno y porte de armas. En 2017 fue procesado por posesión y comercialización de drogas, y en 2019 fue recapturado en el Cerro luego de no regresar al Penal de Libertad tras una salida transitoria.

Pero el golpe más fuerte a Ricardito llegó en 2021, cuando fue condenado a nueve años de prisión por organización de actividades de narcotráfico, extorsión, violencia privada y lesiones personales. En ese momento, los investigadores ya sostenían que Cáceres tenía una importante influencia sobre el negocio de la droga aun estando preso.

Esa capacidad de mando aun estando tras las rejas volvió a quedar bajo la lupa después de que los investigadores consideraran que seguía controlando puntos de venta de droga en el Cerro e incluso monitoreaba cámaras desde un celular.

Cómo funcionaba la banda que Ricardito controlaba desde la cárcel

“Ricardito” no necesitaba estar en el Cerro para hacerse sentir. Desde la cárcel seguía dando órdenes, controlando bocas de droga y comunicándose con integrantes de una organización que vendía pasta base y cocaína todos los días durante las 24 horas. En una de esas llamadas, dirigida a una mujer que había sido amenazada, golpeada y obligada a vender droga, apeló a su propia fama criminal: “Soy el que sale en la tele”.

La frase fue mencionada por la fiscal de Estupefacientes de 2do Turno, Stella Llorente, en una audiencia judicial a la que accedió El País. Para los investigadores, esta resume el lugar que Ricardo Cáceres, medio hermano de Luis "Betito" Suárez, ocupaba dentro de la estructura. La fiscal sostuvo que Cáceres lideraba desde prisión una red de puntos de venta en el Cerro, con personas encargadas de suministrar droga, recaudar dinero, custodiar bocas, vigilar cámaras y recorrer los distintos lugares de acopio y venta.

"Betito" Suárez en 2009. Foto: Archivo El País.

En cuanto al rol de la esposa de Ricardito, ella era el nexo de comunicación entre su pareja presa y los demás integrantes de la organización, además de ser la encargada de recolectar y administrar parte del dinero. Esa participación terminó con su condena a cuatro años y siete meses de penitenciaría por negociación de sustancias estupefacientes prohibidas y asociación para delinquir.

La mujer utilizaba un vehículo que fue registrado en varias tareas de vigilancia. Si bien estaba a nombre de una tercera persona, esta declaró que la verdadera titular era la esposa de “Ricardito”. El auto era utilizado para recorrer las bocas, reunirse con encargados y retirar dinero.

Sistema de vigilancia

La organización, conocida como "Los Ricarditos" también tenía un sistema de vigilancia propio. En todos los puntos de venta y acopio fueron encontradas cámaras instaladas de forma similar. Esas eran controladas desde dispositivos electrónicos y permitían observar el movimiento de consumidores, integrantes de la organización y policías.

Los investigadores también extrajeron información de celulares incautados en allanamientos realizados a principios de año. De allí surgieron filmaciones, capturas de pantalla y videos de las bocas. Ese material mostraba que los puntos no solo vendían droga, sino que eran monitoreados de forma permanente.