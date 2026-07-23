Rosario Barrera apunta contra Lustemberg: "Lo que más me duele es que mi hija la tenía en un pedestal"

Rosario Barrera, madre de la pediatra Soledad Barrera, fallecida tras una mala praxis en una operación de vesícula en el año 2023, concurrió en las últimas horas ante el Comité de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay para realizar una denuncia contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustembrg, quien bajó la sanción dispuesta a la anestesista Inés Miralles, condenada judicialmente por homicidio culposo en este caso.

La pediatra tenía 41 años cuando murió. Miralles, en paralelo a la condena judicial con dos años de prisión domiciliaria, recibió a su vez una sanción administrativa que le prohibía el ejercicio médico por cinco años, pero por disposición de Lustemberg esa sanción se rebajó a tres años, un caso que trajo cola en el ámbito político, motivo por el que la ministra ya concurrió varias veces al Parlamento para dar explicaciones. La sanción de cinco años había sido dispuesta por la Comisión de Salud Pública, cuya enorme mayoría de integrantes, 11 de 13, renunciaron luego de conocer que la pena fue alterada por la ministra. En paralelo, la anestesista inició un trámite para anular la sanción por vía administrativa, al tiempo que por disposición del gobierno fue cesada del Hospital Militar.

La madre de la pediatra brindó una entrevista a En Clave País, el streaming de El País, y aseguró que es necesario revisar por qué Lustemberg rebajó la sanción de Miralles, y dijo que su hija tenía alta estima por la ministra por su labor como pediatra.

Dijo que es la tercera vez que hace una denuncia de estas características porque entiende que su caso no ha sido evaluado correctamente: "Quiero primero que se analice a la ministra Lustemberg, por qué le rebajó los años de cinco a tres".

Rosario Barrera en entrevista con el streaming En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Aseveró que Lustemberg "nunca ha hablado" con ella y no la conoce personalmente: "Lo que más me duele es que mi hija la tenía en un pedestal y no se daba cuenta de quién tenía enfrente. Para mi hija, Lustemberg era lo primero".

"Si por mí fuera, ya esa mujer no estaba sobre la tierra", dijo Soledad Barrera sobre Inés Miralles

"Mi hija era muy aplicada en su trabajo. Ella murió estudiando; días antes de internarla me mandó un PDF mostrándome que había salvado la primera parte de Gerencia en Salud, tenía un currículum imponente, amaba lo que hacía y se dedicaba a niños con problemas. Yo la miraba cuando estaba internada y terminó igual que sus pacientes, con traqueotomía, con gastrostomía, sinceramente era una máquina. Vi a mi hija nacer perfectamente y la vi morir de a gotitas. No es justo, por una simple operación de vesícula. Le quitaron la vida a un ser humano de 41 años sano, sin ninguna enfermedad", lamentó Barrera.

La madre de la pediatra aseguró que cuando su hija estuvo en CTI tras la mala praxis le prometió que haría "justicia por ella" y que haría "todo para que esta mujer pagara", en referencia a Miralles: "Si por mí fuera, ya esa mujer no estaba sobre la tierra".

Rosario Barrera en entrevista con el streaming En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Barrera aseguró que la anestesista tenía un consumo problemático de fentanilo, extremo que no fue probado por la Justicia: "Ella dice que no consume fentanilo pero con las investigaciones que yo presenté espero que me demuestre lo contrario".

"Tengo todas las copias de toda la cantidad de fentanilo y droga que pedía; trabajaba de manga larga porque se inyectaba en los brazos", aseveró. Indicó que durante el período de internación la vio varias veces y que la médica solía acusar a otro doctor que había participado del procedimiento. Según recordó, Barrera le dijo a Miralles: "Empezá a rezar para esto que esto cambie, si no vas a saber quién soy yo". Desde ese día no la vio más personalmente.

"Es un sentimiento tan horrible cuando la veo que no sé lo que haría si la tuviera enfrente, ojalá que nunca se me cruce porque no respondo de lo que le puedo hacer", señaló. De todas formas, indicó que no es la única culpable de la muerte de su hija y que debió haberse investigado a los otros médicos que estuvieron ese día en el block quirúrgico.

"En otros lados esta mujer estaría presa de por vida con sentencia de muerte y sin título, y acá en Uruguay le dan una palmadita en la espalda, la mandan para su casa, un chupetín, muchas gracias y aquí quedamos", lamentó.

"Es todo un amiguismo", opinó Soledad Barrera sobre la rebaja de la sanción a Inés Miralles

Sobre Lustemberg, dijo que le bajó la sanción a Miralles "porque se le cantó a ella". Aseguró, además, que "es mentira" que no se conocen entre la ministra y la anestesista. Señaló un vínculo entre la hermana de Miralles, su esposo y una jerarca del ministerio: "Es toda una cadena. Es todo un amiguismo, están arreglados para que le saquen la culpa por donde sea".

Rosario Barrera en entrevista con el streaming En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Barrera recordó que tiempo atrás su familia entregó una carta en mano a Yamandú Orsi en ocasión de una visita del presidente a Treinta y Tres, departamento en el que viven. "Hasta hoy no me ha contestado", recriminó. Su intención, dijo, es que revise la rebaja de la sanción.

Finalmente apuntó contra Lustemberg: "¿Si un día se le cruza una Inés Miralles ante un hijo de ella en el quirófano, va a estar tranquila?".

"A mí no me conforma nada, me conformaría que me devolvieran a mi hija y no me la van a devolver. En términos de justicia, si por mí fuera esta mujer no debería trabajar nunca más, cosa que ya sé que es imposible porque más de 10 años no se le puede sacar el título", añadió.