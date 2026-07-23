Blancos preparan denuncias contra Danza, Lustemberg, Briozzo y Villar tras la fallida comisión investigadora

Dirigentes nacionalistas preparan denuncias contra el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el subsecretario de la misma cartera, Leonel Briozzo, y el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar. Así lo indicó a El País el diputado Amin Niffouri.

Los blancos analizan junto a un equipo jurídico el formato y alcance de las denuncias a diferentes jerarcas, en medio de un fuego político cruzado, que se agudizó hace un año, a partir del denominado caso Danza, sumado a otros episodios sonados posteriores. Desde entonces, el vínculo se ha tensado cada vez más entre el oficialismo y oposición.

Niffouri dijo a El País que los abogados evalúan presentar denuncias penales y administrativas por los diferentes casos. Los blancos analizan si las denuncias, que se prevé sean presentadas en la misma jornada, en un plazo de unos "10 o 15 días", sean radicadas por el Partido Nacional o por alguno de los legisladores.

El diputado remarcó que el lugar donde se debían investigar todas las denuncias, que ahora se pasarán a la Justicia, era en una comisión investigadora parlamentaria, que no prosperó ante la falta de acuerdo entre el Frente Amplio y la oposición debido a su alcance.

“En cuanto el Frente Amplio no habilitó la investigadora, y con el mismo criterio que tomó el directorio actual de ASSE en adjudicar responsabilidades a las personas, nosotros estamos tomando ese criterio”, dijo Niffouri.

Hace dos meses, el directorio que encabeza Danza presentó una denuncia penal contra el anterior, liderado por el blanco Leonardo Cipriani, por presuntas irregularidades en ASSE, que investiga el fiscal Gilberto Rodríguez. Fuentes de Fiscalía dijeron a El País que se solicitó a ASSE afinar detalles de la denuncia, y complementar información, algo que aún no se concretó.

Los nacionalistas tienen previsto denunciar penalmente a Danza por el cobro de una partida de “dedicación permanente” cuando mantenía trabajos en mutualistas al mismo tiempo que dirigía ASSE, los cuales dejó tras un pedido de Lustemberg.

También se incluirá en la denuncia el multiempleo que mantuvo Danza por meses, basándose en el artículo 200 de la Carta Magna, que marca que directores de servicios descentralizados “no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte”, salvo para funciones docentes.

Los blancos también denunciarán la presunta superposición de Danza entre su cargo como docente grado 5 y la dirección del prestador. Radio Carve informó que en varios días de agosto, setiembre y octubre pasado, el jerarca aparecía en actividades de ASSE, en el interior del país, en horarios próximos o superpuestos con la marca del prestador como profesor universitario.

La otra denuncia penal prevista por los blancos es contra Briozzo, actual subsecretario del MSP, por un caso que se remonta cuatro años atrás. A mediados de 2022, ASSE cesó al ginecólogo como encargado del departamento Médico Obstétrico del Hospital Pereira Rossell.

El relevo ocurrió tras una auditoría e investigaciones administrativas de ASSE que marcaron que Briozzo habría modificado decenas de cirugías realizadas en la Clínica Ginecotológica A, cambiándolas al Servicio de Maternidad, para que médicos pudieran cobrar la variable anestésico quirúrgico (VAQ) cuando no correspondería.

En relación a Lustemberg, los blancos analizan una denuncia administrativa, y otra penal, agregó Niffouri, por la definición de rebajar, de cinco a tres años, la sanción impuesta por la Comisión Honoraria de Salud Pública –que renunció casi en pleno tras conocer la noticia- a la anestesista Inés Miralles por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

La pediatra de 41 años se sometió a un procedimiento básico para extraerle la vesícula en octubre de 2023, pero quedó en estado casi vegetativo y murió en agosto de 2024. En diciembre pasado, la Justicia condenó a la anestesista tras llegar a un proceso abreviado.

Miralles presentó luego una acción de nulidad contra la inhabilitación que le impuso el MSP por la mala praxis cometida, que hoy se tramita en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno, que incluyó errores del MSP en el proceso.

Los nacionalistas insistieron en las últimas semanas con la remoción de Lustemberg por este caso, que incluyó varias citaciones parlamentarias para brindar explicaciones. Mientras tanto, la familia de Barrera reclama Justicia por su hija fallecida.

Por otro lado, los nacionalistas buscarán ampliar una denuncia que radicó ASSE en 2020 por presuntas irregularidades, de acuerdo a conclusiones preliminares de una auditoría de la época, en las obras de la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel, entre 2015 y 2019, cuando Villar dirigía el centro público de salud.

La fiscal Sandra Fleitas reactivó meses atrás la indagatoria penal y citó a varios de los involucrados en la denuncia penal que radicó la gestión de ASSE de Cipriani, por presunta conjunción de interés público y privado en dichas obras. La denuncia de los blancos no solo apuntaría contra Villar sino contra otros jerarcas de su equipo en el Maciel.

El pasaje al plano judicial que harán los blancos tiene varios antecedentes recientes de cruces, no solo de la fallida comisión investigadora. Entre varios puntos, el anunciado envío del MSP a Fiscalía de un informe de su área Jurídica sobre supuestas irregularidades en la firma del convenio de ASSE – Círculo Católico en 2022, que realizó el diputado blanco José Luis Satdjian, por entonces subsecretario de Salud Pública.