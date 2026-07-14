Auditoría en ASSE constató pagos más caros por traslados que puede hacer SAME 105 y falta de controles

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició al poco tiempo de asumir una serie de auditorías sobre la gestión anterior, en diferentes unidades ejecutoras. Desde entonces, se realizaron varias investigaciones, algunas que derivaron en la denuncia penal contra el anterior directorio liderado por Leonardo Cipriani, que está siendo analizada por el fiscal Gilberto Rodríguez.

Desde marzo de 2025, cuando comenzó la gestión de Álvaro Danza al frente del prestador público, a la fecha, ASSE resolvió que se hagan 17 auditorías, de las cuales diez ya finalizaron y otras siete que están “en proceso”, de acuerdo a una respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por El País. De este total, una decena se encomendaron en 2025, y siete este año.

Este año se iniciaron auditorías, todas en proceso, por parte de los servicios de recursos humanos en el Hospital de Salto y en el Hemocentro de Maldonado tras el cese de Jorge Curbelo. También para “evaluar la gestión en el block quirúrgico relacionada al proceso de coordinación quirúrgica a nivel país” y para “verificar que los procesos relacionados a la gestión de medicamentos se realicen de manera eficiente permitiendo la trazabilidad de los mismos a nivel país”.

Por otra parte, ASSE compartió los resultados de las auditorías en la oficina de recursos humanos de Ceremos (excolonias psiquiátricas); la evaluación de la “gestión administrativa y financiera” de las casas de desarrollo de la niñez solo de Artigas, cuando se extendieron a otros departamentos; obras del área de cuidados moderados y la construcción del CTI en el Hospital de Artigas, y de los traslados comunes y especializados en el Hospital de Bella Unión.

Hospital de Bella Unión

En noviembre de 2023, ASSE resolvió trasladar la base de ambulancias SAME 105 que estaba contigua al Hospital de Bella Unión, la cual pasó a depender exclusivamente de la unidad ejecutora de traslados (SAME 105), con una ambulancia para hacer traslados especializados.

Con este cambio, el Hospital de Bella Unión dejó de participar de la gestión y coordinación de los traslados especializados, algo que, según señaló la auditoría, derivó en una “ineficiencia” en la gestión. Se constató que de cuatro ambulancias en el centro que podrían hacer traslados especializados, tres de ellas estaban fuera de servicio por falta de créditos estatales y deudas con un taller.

Esta modificación de la base de SAME 105 también aumentó en 51% el gasto del hospital en traslados pagos a privados, entre finales de 2023 y el año pasado. Se realizaron contrataciones por compra directa, casi en su totalidad a Siemm SRL, según datos de ASSE. Tomando en cuenta lo pagado entre 2022 y 2025 hubo un aumento del gasto del 567%.

Entre enero de 2024 y enero de 2025 se hicieron 740 traslados especializados, pero se proporcionaron “únicamente” 228 formularios, sin firmas de autorización en un 96%. La auditoría constató que en 119 viajes contratados -de esos 228- se podría haber hecho con la flota de ASSE, tomando en cuenta el destino del traslado.

Así como también se registraron 37 traslados de adultos realizados por privados, de los cuales el 59% se podría haber hecho con ambulancias de ASSE de la base SAME 105, ya que se contaba con la guardia completa para realizarlos, agregó.

Hospital de Artigas

Para la reforma del área de cuidados moderados y la construcción de un CTI en el Hospital de Artigas, ASSE firmó dos convenios, en octubre de 2021 y mayo de 2024, respectivamente, con la Intendencia de Artigas, mediante los cuales la comuna proporcionaba mano de obra y el hospital el suministro de materiales. La auditoría de ASSE marcó “irregularidades” en los convenios, de “ambas partes”.

En la reforma de cuidados moderados, se había fijado un plazo de obra de cuatro meses, que se extendió a más de dos años, inaugurada en febrero de 2025. Mientras que para el CTI existía el compromiso de una comisión de seguimiento, que no se conformó, obra que fue luego paralizada.

“No se realizaron” procedimientos competitivos de compra entre 2023 y 2025, para las dos obras. Y también se constataron montos superiores a lo establecido para compras directas, en la reforma de cuidados moderados, de un 76% en 2023, de un 41% en 2024, de un 100% en 2025; y de un 34% en 2024 y de un 63% en 2025 para el CTI..

La auditoría, además, detectó facturas de ambas obras “sin contabilizar”, pagos a proveedores no ingresados correctamente en el registro de proveedores estatales (RUPE) y “diferencias” entre los titulares de las cuentas bancarias utilizadas para transferencias y las registradas.

También hubo “falta de control” sobre la recepción de materiales, identificando facturas “firmadas por personas diferentes a las autorizadas”, así como entregas de materiales fuera de la obra, “sin constatarse la efectiva utilización de los materiales en la misma”.

“No existe control por parte de la Comisión de Inversiones, de que los materiales fueron entregados en el hospital, debido a que se detectaron órdenes de compra con la leyenda de entregar en el ‘Corralón de la Intendencia’”, puntualizó ASSE en una de sus auditorías.

Asimismo, en otro pasaje de la evaluación se relató que durante la obra se produjo un robo de materiales para el cableado eléctrico, “no existiendo cuantificación de los daños ocasionados, como tampoco denuncia policial”, agregó la auditoría.

Casa de la niñez y la infancia y Ceremos

En 2021 se crearon las Casas de Desarrollo de la Niñez (CDN) de ASSE, que brindan atención integral desde niños recién nacidos hasta adolescentes de 15 años con alteraciones en el desarrollo o dificultades en el aprendizaje.

Las 13 CDN distribuidas en todo el país atienden a usuarios del prestador que no pueden acceder a tratamientos a través de otros servicios, como BPS, Tutela Militar o Policial. Cada centro tiene un equipo multidisciplinario para tratar a cada joven.

ASSE encomendó una auditoría para evaluar su gestión administrativa y financiera de las 13 CDN. El prestador solo brindó datos de la CDN de Artigas, inaugurada en 2022, ahondando en la gestión de la agenda y el cumplimiento del servicio de los profesionales que allí trabajan.

La auditoría reportó que el 62% de las horas abiertas para noviembre pasado y el 95% de las horas abiertas para diciembre pasado se encontraban sin asignar. Mientras que se identificaron horas sin asignar para todos los profesionales durante noviembre, teniendo cinco de ellos más del 50% de las horas libres, emitiendo pases en papel, entre varios hallazgos.

Por otro lado, la auditoría en Ceremos (excolonias psiquiátricas) arrojó que la gestión de recursos humanos en la unidad ejecutora presenta “debilidades significativas” en los mecanismos de control, con “inconsistencias” en los diferentes sistemas de información.

Entre varios hallazgos, se informó que el 25% de los funcionarios presentan saldos de licencia, a agosto de 2025, que superan el límite de los 60 días acumulados, “llegando a alcanzar 271 días”.

También se registraron al menos 27 funcionarios que trabajan cinco horas presenciales y computan tres adicionales por concepto de traslado, aludiendo que esto surgió de un acuerdo con el sindicato (FFSP), que no fue proporcionado.

Asímismo, se detectaron extensas jornadas de trabajo, que van “entre las 36 y 72 horas sin interrupción”, para médicos psiquiatras con guardias presenciales.