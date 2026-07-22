Diego Scotti, Michell Duarte y Sergio Pérez por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) llegaron en la tarde de este miércoles a las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para destrabar la situación que mantuvo en pausa la actividad del fútbol uruguayo. Luego de una reunión interna de la MUFP por la mañana, las autoridades se reunieron con el Comité Ejecutivo liderado por Ignacio Alonso (que llegó este mismo miércoles a Montevideo desde Estados Unidos) para resolver la situación.

El campeonato de la Segunda División Profesional y la sexta fecha del Torneo Intermedio fueron interrumpidos desde el sábado por los graves incidentes que se produjeron en el Parque Maracaná. Pero tras varios días de negociación, idas y vueltas, lo concreto es que el fútbol vuelve el próximo fin de semana con los partidos pendientes de las fechas interrumpidas.

Antes de que bajaran los representantes de la Mutual, salió Ignacio Alonso y se limitó a comentar: “Está todo bien, se juega al fútbol”. E indicó que sería Pérez Lauro quien ahondaría en el conflicto que paró la actividad del fútbol.

👉 Vuelve el fútbol uruguayo: la Mutual se reunió con Ejecutivo de la AUF para levantar el paro.



🗣️Esto dijo Sergio Pérez Lauro miembro del Ejecutivo de la AUF luego de la reunión.



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El complemento de la fecha de la Liga AUF Uruguaya se jugará entre viernes y domingo. En el Estadio Centenario, Montevideo City Torque recibirá a Danubio el viernes a las 19:00 horas. El sábado habrá dos encuentros: en el Parque Palermo, Central Español jugará frente a Cerro Largo a las 15:00 y a las 18:00 Defensor Sporting se medirá ante Liverpool en el Franzini. El domingo a las 15:00 Cerro será local en el Tróccoli contra Racing, que busca recuperar la punta de la Tabla Anual.

Fijación de la sexta fecha de la Liga AUF Uruguaya.

La Segunda División tendrá su actividad entre sábado y domingo. Comenzará con el partido entre Colón y Paysandú en el Parque Palermo a las 10:00 horas y Tacuarembó recibirá a Plaza Colonia a las 13:00 en el Goyenola. El domingo la etapa se complementará con Fénix y Atenas en el Capurro a partir de las 12:00 y Miramar Misiones enfrentará a La Luz en el Charrúa, a las 19:30.