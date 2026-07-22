Identificaron a las personas que dispararon contra los ómnibus de hinchas de Tigre desde "una zona alta"

Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo, dio una conferencia este miércoles desde la Guardia Republicana y reveló que "ya están identificadas" las personas que efectuaron disparos contra los ómnibus de los hinchas de Tigre horas después del cierre del partido entre Nacional y el equipo argentino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

"El operativo estaba dispuesto en lo que era la salida de la hinchada con acompañamiento de personal de la Guardia Republicana, de la Jefatura de Montevideo y la Policía Caminera. Eran 16 ómnibus que iban saliendo de la ciudad y recibieron esos disparos en una zona a la altura de la ruta 1 y los accesos, próximo al Barrio Maracaná donde lo que ya podemos establecer es que fueron disparos que provinieron de una zona alta que no avistaron allí", comenzó.

Y agregó: "Pararon próximos a los ómnibus, dos de ellos fueron impactados con proyectiles y una persona fue herida levemente. Había una fuerte custodia sobre los ómnibus, pero es claro que de manera cobarde utilizaron un posicionamiento para tirar y luego esconderse, y eso es lo que la Dirección de Investigaciones y todos nuestros equipos que trabajaron toda la noche van en búsqueda de esos objetivos que ya están identificados".

Cuando le consultaron si los responsables de los disparos podrían asociarse o no con Nacional, Clavijo respondió: "Hasta que no se detengan a las personas no podemos confirmar eso; lo primero que hubo que hacer y fue dificultoso que los ómnibus siguieran transitando fue encontrar el lugar donde estaba la evidencia balística. Los equipos estuvieron toda la noche trabajando ahí, hay que resaltar el trabajo de todos los policías que estuvieron ahí, encontraron la evidencia y también testigos que escucharon y eso nos llevó hacia los lugares. En ese lugar específicamente donde aparece la evidencia balística toda su columna y muro está pintado con colores del Club Nacional de Football".

Juan, un hincha de Tigre de 57 años, quien resultó herido de bala tras el triunfo de este martes, brindó su testimonio previo al regreso a Argentina y dijo que fue "una desgracia con suerte" lo vivido en la ruta después del encuentro disputado en el Gran Parque Central.

"Gracias a Dios estoy bien. Contento con el club que me ayudó, me puso un abogado y me fueron a buscar al hospital. Fue una desgracia con suerte, fueron heridas en los brazos y no me pasó más nada", le dijo a Telemundo (Canal 12).

"Hacía media hora habíamos salido del estadio, apagaron las luces para dormir y por la ventana vi un fogonazo y me di cuenta de que eran tiros. Le dije a mi hija que estaba al lado mío que se tirara al piso, me tiré arriba de ella y cuando levanté la mano una bala me pegó en el brazo derecho y otra me destrozó el dedo gordo de la mano izquierda. Salía mucha sangre, me subieron a un patrullero porque la ambulancia no llegaba y me llevaron a la clínica", narró sobre cómo sucedieron los hechos.