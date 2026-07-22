Ancap cancela el suministro de combustible de aviación en Carrasco tras no acordar con el sindicato y sale al cruce de este

Ancap y la Federación Ancap (Fancap) están inmersos en una nueva polémica en relación al abastecimiento de combustible para aviación. La petrolera estatal resolvió no proveer de gasoil a los vuelos que operarían en el Aeropuerto de Carrasco durante las obras programadas en el aeropuerto argentino de Ezeiza entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre debido a una falta de acuerdo con el sindicato.

“Pese a la planificación realizada por la empresa y a las instancias de diálogo con el sindicato no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución, por lo que el plan finalmente no podrá ser implementado”, indicó la empresa estatal en un comunicado.

Ancap Foto: Leonardo Mainé.

Según indicó Ancap, y también señaló el gremio en un comunicado, se establecían una serie de condiciones para concretar el plan. Entre ellas se destacó la posibilidad de extender transitoriamente el horario de carga y los días de operación en la refinería de La Teja y la disponibilidad de personal suficiente para sostener la operativa ampliada, incluyendo fines de semana.

“Durante la negociación desde el sindicato se incorporaron planteos que excedían el alcance de este operativo excepcional, incluyendo beneficios de carácter general y para sectores sin vinculación directa con el esfuerzo operativo adicional requerido”, cuestionó la empresa.

De acuerdo con el comunicado de Fancap, el gremio solicitó remuneraciones excepcionales. “Ancap se negó a esto, sosteniendo argumentos que desconocen la propia organización del trabajo en algunas áreas, y marcando diferencias entre funcionarios y funcionarias”, apuntó y agregó: “Planteamos diferentes ámbitos donde podamos discutir la falta de personal, evaluar áreas donde las y los tercerizados permanentes tuvieran la chance de ingresar a la función pública, y la carrera funcional, además de poder avanzar en cumplir los puntos del acuerdo general de setiembre de 2025 que Ancap sigue sin cumplir”.

Por otra parte, Fancap se refirió en su comunicado a la privatización de las plantas de Carrasco y Laguna del Sauce durante 2023, lo que consideró un negocio bajo “contratos leoninos” y “regalando una inversión”. “Ancap se amputó a sí misma la posibilidad de garantizar la cadena de abastecimiento de combustible de aviación, y hoy esto repercute directamente en la imposibilidad de realizar esta tarea más allá de los acuerdos excepcionales”, agregó.

El sindicato aseguró que el único cometido de Ancap durante la negociación era garantizar la paz sindical y sostuvo que una de las principales problemáticas que atraviesan las plantas es la falta de personal, lo que consideró “un mal endémico”. El gremio consideró la cancelación del suministro como una “grave actitud” y solicitó la intervención del gobierno.

