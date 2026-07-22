Jerarca de IMM citado a la Junta “para confirmar” que no habrá tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

El intendente de Montevideo Mario Bergara confirmó que por el momento no se implementará un sistema de estacionamiento tarifado en barrios como Punta Carretas, Pocitos y Carrasco. Tras esta decisión comunicada por Bergara en Arriba Gente (Canal 10), el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, será citado a comisión para “que esto conste en la versión taquigráfica” en la Junta Departamental de Montevideo.

La convocatoria de Benítez la realizó el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón, que explicó a El País que aún resta definir fecha. “Nos alegramos que el intendente Mario Bergara haya aceptado nuestra propuesta de que era una locura poner un nuevo impuesto y tarifazo a los montevideanos”, aseguró el curul del Partido Nacional.

Para Rodríguez Salomón esta medida “no era justa con el trabajador, estudiante y contribuyente, ni para el estudiante de esos barrios”. Además, reiteró su propuesta de que se construyan “estacionamientos subterráneos por parte de privados” a través de un llamado público. “La solución no era el tarifado”, acotó.

El edil consideró que “a través de distintas presiones el intendente dijo que por el momento se deja sin efecto” el tarifado en esas zonas. “Son hijos del ´como te digo una cosa te digo la otra´. Por eso cité a Benítez para que conste en la versión taquigráfica que la intendencia no pondrá tarifado en Punta Carretas, Pocitos y Carrasco”, afirmó Rodríguez.

“Benitez había dicho que hay zonas calientes en esos tres barrios. Y ahora el intendente dice que no es tan así. Esto está clarísimo que sería un tarifazo nuevo. Se pegaría un tiro en el pie producto de su caída precipitosa en las encuestas. Más que con el bolsillo de los montevideanos pensó en su carrera política”, señaló Rodríguez.

Diego Rodríguez Salomón, edil del Partido Nacional.

Encuesta

La consultora argentina CB Global Data divulgó este martes 21 de julio una nueva encuesta con el ranking de los intendentes mejor valorados de Latinoamérica durante julio de 2026. Mario Bergara, intendente de Montevideo, es el único uruguayo que aparece en la lista y permanece por segundo mes consecutivo en el puesto 12 y con una aprobación descendente.

Con base en los datos de la encuesta, Bergara cuenta con un 34,3% de imagen positiva —en junio tuvo un 36,6%— contra un 61,4 % de negativa. Un 43,2% de encuestados contestaron que tienen una imagen "muy mala" del intendente, un 18,2% "mala", un 19,6% "buena" y un 14,7 % "muy buena". Un 4,3% no sabe o no contesta.