Bergara confirmó que no habrá estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco por ahora

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, pasó raya tras su primer año al frente del gobierno capitalino y proyectó cuáles serán las prioridades de su equipo para el quinquenio. Para el intendente, ya se logró construir “una plataforma para poder acelerar”.

Relacionado a la movilidad dentro del departamento, Bergara confirmó que por el momento no se implementará un sistema de estacionamiento tarifado en barrios como Punta Carretas, Pocitos y Carrasco.

"Los niveles de rotación en estacionamiento en esas zonas son razonables, habría lugares puntuales donde podría funcionar, pero no se puede tomar la medida en unas poquitas manzanas, y por el momento no justifica avanzar" en el proyecto, explicó.

En tanto, explicó que no es trabajo de la Intendencia encargarse de proporcionar nuevo estacionamiento, sino de habilitar zonas para ese uso, por lo que dijo que serán bienvenidos los proyectos privados que tengan propuestas del tema.

Plan de transporte metropolitano

Consultado por el plan de transformación del transporte metropolitano, el intendente dijo que ya está funcionando la agencia creada para encargarse del proyecto y “ya resolvió la consultoría del diseño conceptual”, es decir, hasta ahora “se acordó el trazo grueso del sistema”, pero quedan concretar los detalles del trazado definitivo. “Inmediatamente después comenzará el proyecto ejecutivo, que incluye el plan ingenieril y económico”, explicó Bergara.

Este proceso, explicó el intendente en diálogo con Arriba Gente (Canal 10), llevará hasta fin de año y a partir de allí comenzará el momento de otorgar “las licitaciones gruesas, en simultáneo”. “Estimamos que en el correr del primer semestre de 2027 puedan empezar las obras relevantes del sistema”, aseguró Bergara.

“Una indicación fue priorizar el análisis vinculado al intercambiador en Tres Cruces, que es la obra crítica de tiempos. Ahí queremos avanzar lo antes posible”, enfatizó.

Respuesta a pedido de informes por TV Ciudad

El intendente también respondió al edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón, quien divulgó este lunes en su cuenta de X los resultados de un pedido de informes que realizó tres meses atrás a la Intendencia de Montevideo (IMM), acerca de los sueldos de los conductores y panelistas de los programas de TV Ciudad que cuentan con salida al aire.

Según figura en una planilla divulgada por Rodríguez Salomón, el total del dinero destinado al pago de sueldos de los conductores y panelistas de los programas La Aldea, MVD Noticias (Info Capital), Lado B, Ciudad Viva, Mirá Montevideo y Todo Carnaval alcanza el total de $1.570.000.

Fachada de TV Ciudad. Foto: Archivo.

"Todo el mundo manejaba el presupuesto desde la campaña. Es una herramienta que tiene que seguir existiendo", respondió Bergara este martes.

Para el intendente, sí es importante "mejorar la gestión y darle más peso a la parte comercial". "Si vamos a cerrar todo lo deficitario, nos vamos a quedar con pocas cosas en pie. Incluso en el sistema privado", agregó.

El curul nacionalista apuntó en diálogo con El País a que se genera "un comité de base televisivo" y que el canal "no tiene noción de ser, ni ningún fin" para la IMM. "Lo que la IMM tiene que hacer es levantar la basura, tapar los pozos, no endeudarse, bajar los tributos y tener una ciudad mejor, y no este mamarracho de comité de base televisivo", aseveró.

Consultado por esta afirmación, Bergara dijo este martes que "decir que TV Ciudad es un comité de base es una bestialidad". "Quienes dicen eso, no miran TV Ciudad. Es un lugar de pluralidad de voces. Todos los medios tienen sesgos, lo importante es que haya pluralidad".

Bergara enfatizó que el trabajo en el canal irá por el lado de reducir el déficit, "pero no en clave de cerrar, y mucho menos porque a alguien no le gusta la pregunta que le hacen".