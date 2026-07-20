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El País Información Política

Sebastián Da Silva pide informes al MEC por el costo de la transmisión del Mundial 2026 en Canal 5

El senador nacionalista exige transparencia sobre los derechos televisivos comprados por el canal del Estado y busca comparar el gasto con ediciones anteriores del torneo.

El País
El País
20/07/2026, 15:57
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Autoridades de gobierno en presentación de transmisión de Canal 5
Directora de Canal 5 y presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Erika Hoffmann; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el presidente de Antel, Alejandro Paz y el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez.
Foto: MIEM/Lucas Malcuori.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva cursó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sobre la adquisición de Canal 5 de los derechos de transmisión de 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el domingo se coronó España tras vencer a Argentina 1 a 0 en alargue.

El legislador nacionalista señaló que busca "ver el resultado financiero de la transmisión del Mundial por Canal 5". "Queremos saber el costo de la pública felicidad, para comparar con los otros mundiales en donde los canales abiertos también transmitieron el evento", aseveró en su cuenta de X.

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Da Silva consultó al MEC por el monto total de lo abonado por el canal del Estado para transmitir los 32 partidos. Además, solicitó una "copia del contrato suscrito para la adquisición de los derechos incluyendo sus anexos y eventuales adendas o modificaciones".

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Procedimientos y montos

El senador blanco también consultó por los procedimientos de contratación utilizados con respecto a los derechos televisivos y que se remitan "los antecedentes administrativos que fundamentaron la contratación".

Por otro lado, preguntó por "el monto total de ingresos obtenidos por Canal 5" como consecuencia de la transmisión de los 32 partidos y que "se indique el resultado económico final de la operación, especificando el total de ingresos, el total de egresos y el saldo resultante".

Por último, Da Silva pidió informes técnicos o económicos o de evaluación posterior de los resultados económicos, comerciales o de audiencia de la cobertura. También que se remita copia "del expediente administrativo" relacionado a la adquisición de los derechos de transmisión del Mundial 2026, que se desarrolló en Estados Unidos, Canadá y México.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva.
El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.
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