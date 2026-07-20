“Va a costar que cierre esta herida”: Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 y el mensaje a España

Lionel Messi dio un mensaje tras perder la final del Mundial 2026 a manos de España por 1-0. La Pulga, de 39 años, se refirió a lo que fue no poder darle la cuarta Copa del Mundo a la selección de Argentina. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, expresó.

“Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, manifestó el futbolista del Inter Miami en su cuenta de Instagram junto a una foto suya con la medalla del segundo puesto y la camiseta de la Albiceleste.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, detalló el futbolista de 39 años que hizo historia al disputar su sexto Mundial en su carrera.

Por último, le dedicó un mensaje a la Furia Roja que logró alzar la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. “También quiero felicitar a España por el campeonato", concluyó el exjugador del Barcelona y el París Saint Germain.

Lionel Messi no volverá a Argentina con la delegación mundialista

Lionel Messi al recibir la medalla por el segundo puesto en el Mundial 2026. Foto: AFP.

El plantel de la selección argentina no volverá completo a Argentina. El capitán de la albiceleste, Lionel Messi, decidió no abordar el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladará al equipo para iniciar su período de vacaciones y no viajará junto al resto de sus compañeros para las celebraciones previstas tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026.

Según informó La Nación, la Pulga y Rodrigo De Paul, compañeros en el Inter Miami, volaron desde Nueva York a Miami para reincorporarse a su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

Este medio también confirmó que tampoco viajarían al país Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero y los arqueros Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Los números de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026

Lionel Messi durante el partido por los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza. Foto: AFP

Lionel Messi disputó su tercera final de un Mundial en su carrera con la selección de Argentina, ya que lo consiguió en Brasil 2014, Qatar 2022 y Canadá, México y Estados Unidos 2026. En esta última Copa del Mundo la Pulga volvió a mostrar toda su vigencia con 39 años.

El actual futbolista del Inter Miami logró convertir ocho goles con la Albiceleste en ocho partidos disputados en el Mundial en suelo norteamericano y brindó cuatro asistencias.