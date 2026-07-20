Cubarsí sobre Messi: "Es mi ídolo y me da pena verlo perder; cuando vino a saludarme pensé ¿esto es verdad?"

Pau Cubarsí, de 19 años y elegido mejor jugador joven del Mundial 2026 y campeón del torneo con España, admitió después de la final ganada 1-0 en el alargue a Argentina que le dio un poco de pena por su ídolo, Lionel Messi, al que admira desde niño.

"Nunca lo había visto cara a cara. Cuando vino a saludarme entonces ya me creí que era real, que estábamos aquí. Es un privilegio enorme compartir campo con él. Es mi ídolo y me da también pena que haya perdido, pero estoy feliz por nuestra victoria", comentó el jugador del Barcelona en su paso por la zona mixta.

Lionel Messi y Pau Cubarsí en la final del Mundial 2026. Foto: AFP.

"Este es un sueño. Parece que sea irreal. Estoy agradecido por vivir una experiencia única. Cuando han pitado el final, hemos sentido que hemos hecho historia", dijo el jugador del Barcelona, club en el que se formó y dio a conocer al propio Messi, de 39 años, hace más de dos décadas.

😮 Cubarsí, con @HelenaCondis, cuenta como fue compartir campo con Leo Messi



🫡 "Haber compartido campo con él es un privilegio. Cuando lo vi decía, ¿esto es verdad?"



⚽️ "Me da pena verlo perder, es mi ídolo, pero si gano yo pues contentísimo"



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Cubarsí admitía que todavía no había digerido lo conseguido. "Siempre fue un sueño ganar un Mundial. Pero nunca hubiera imaginado estar en Nueva York levantando un trofeo del Mundial. Lo escucho y no me lo creo", sonrió.

"En este torneo hemos tenido que enfrentarnos a selecciones inmensamente buenas. Pero somos una familia y gracias a eso hemos ganado", estimó.

Fue la primera gran competición para el compañero generacional de Lamine Yamal y un balance perfecto: ocho partidos completos disputados con un rendimiento sobresaliente tanto en defensa como en la salida de balón.

El defensa del Barcelona se mezcló a la perfección con el veterano Aymeric Laporte en el corazón de una estructura defensiva que solo recibió un gol en el torneo.

El premio al mejor jugador joven, obtenido por Enzo Fernández en la anterior Copa del Mundo, quedó esta vez para Cubarsí. Unai Simón fue reconocido como el mejor arquero, distinción que cuatro años antes había recibido Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que Rodri fue elegido como el futbolista más destacado.

En base a AFP.