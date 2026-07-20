Messi y otros siete compañeros de la selección no viajan de regreso a Argentina para celebrar el subcampeonato

El plantel de la selección argentina no volverá completo a Argentina. El capitán de la albiceleste, Lionel Messi, decidió no abordar el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladará al equipo para iniciar su período de vacaciones y no viajará junto al resto de sus compañeros para las celebraciones previstas tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026.

LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA



Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Según informó La Nación, la Pulga y Rodrigo De Paul, compañeros en el Inter Miami, volaron desde Nueva York a Miami para reincorporarse a su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

Este medio también confirmó que tampoco viajarían al país Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero y los arqueros Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Los futbolistas no se pronunciaron ayer tras la derrota pero sí lo hizo Lionel Scaloni. "Han sido mejores, esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una valía enorme porque cuesta un montón", afirmó el entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Scaloni sostuvo que su equipo debe asumir la derrota con la misma grandeza con la que celebró los éxitos recientes. "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de vivir o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá", señaló.

El entrenador agradeció el apoyo del público y destacó el compromiso de sus futbolistas durante el torneo. "A la gente, a mis jugadores y al país decirles que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo desde la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez, no hay otra", afirmó.

El recibimiento en Argentina

Mientras el presidente Javier Milei confirmaba en su red social de X que el gobierno nacional esperaba la decisión de los jugadores de la selección argentina para definir qué día quieren celebrarían con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas, lo que parecía ser una noche de celebración en apoyo a la selección se convirtió en una batalla campal con botellazos, piedrazos, corridas y enfrentamientos entre la Policía y la gente que se acercó al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para festejar el Mundial realizado por el equipo capitaneado por Lionel Messi, aunque este no estará en los festejos.