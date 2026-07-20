De los incidentes en el Obelisco a la decisión del gobierno de Argentina para celebrar el segundo puesto mundial

Mientras el presidente Javier Milei confirmaba en su red social de X que el gobierno nacional esperaba la decisión de los jugadores de la selección argentina para definir qué día quieren celebrarían con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas, lo que parecía ser una noche de celebración en apoyo a la selección se convirtió en una batalla campal con botellazos, piedrazos, corridas y enfrentamientos entre la Policía y la gente que se acercó al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para festejar el Mundial realizado por el equipo capitaneado por Lionel Messi, aunque este no estará en los festejos.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

Pese a la derrota de la albiceleste por 1 a 0 ante España, miles de personas salieron a las calles para reconocer el mérito de haber jugado una nueva final del Mundo. Uno de los puntos neurálgicos fue el centro porteño, en el cruce de la avenida 9 de julio y Corrientes. Allí, el gobierno de la Ciudad había dispuesto un operativo especial con alrededor de 1000 efectivos policiales, vallas y camiones hidrantes para controlar a las decenas de miles de personas que se esperaban que se concentren si la Argentina conseguía la victoria, o en caso de derrota.

La concentración de hinchas del seleccionado comenzó desde las 18 horas del domingo, pero su pico fue en torno a las 20:00, con el caer de la noche y una leve lloviza. Entre canciones de cancha, saludos y llantos por el resultado del partido, de un momento a otro la Policía debió intervenir luego de que un grupo de personas comenzara a lanzar botellas y piedras contra agentes de seguridad, según pudo saber La Nación.

Domingo, 23:00 (ARG), la final de la Copa del mundo terminó hace más de 4 horas y la Selección Argentina PERDIÓ: ¡No hay problema, la gente sigue llegando y hay una multitud en el Obelisco festejando el subcampeonato!



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El cuerpo policial avanzó contra los agresores y un camión hidrante actuó para dispersar a las personas apiñadas sobre la 9 de julio. Además, varios manifestantes sobrepasaron las reja perimetral que habían establecido las autoridades para contener las celebraciones. Según informó La Nación, al menos 15 personas fueron detenidas, y tres resultaron heridas.

La policía reprimió a quienes lanzaron botellas y piedras. Foto: La Nación / GDA.

Uno de los testigos de los incidentes habló con La Nación+ y reportó que hubo quienes lanzaron botellas por el aire, lo que provocó la intervención policial. “Estábamos festejando re bien. Aunque perdamos somos 100% argentinos. Pero cómo la cagan... Empezaron a tirar botellas y se pinchó. Es un desastre”, dijo.

Una mujer que estaba con su hijo en las inmediaciones del Obelisco aseguró que “casi” le pegan. “La gente empezó a tirar botellazos”, coincidió.

Por otro lado, hubo quienes fustigaron contra la Policía por su accionar. “Vienen tirando porque estamos festejando. Reprimieron. Tiraron gas pimiento y nos pegaron”, reconstruyó.

También, un hombre con sangre en su cabeza y manos, manifestó haber sido alcanzado por balas de goma: “Estábamos paseando en familia. Es una lástima terminar así. Sabiendo que los jugadores dejaron todo en la cancha".

Represión policial a los hinchas argentinos que estaban festejando en el Obelisco. Foto: La Nación / GDA.

Asimismo, se reportaron que, en medio de las corridas, varios niños se perdieron. “Necesito encontrar a mi nene”, reclamó un padre que pudo localizar a su hijo mayor, pero que no pudo dar con el paradero de un menor de 12 años.

Por último, una madre con su hija en brazos, ambas con remeras de la selección, cuestionó: “Es una vergüenza, no lo puedo entender. Empezaron a reprimir, a tirar balas de goma y gas. Estaba lejos por suerte. Pero pasan con la moto y te pegan”.

Cabe señalar también que, durante los festejos se lanzaron fuegos artificiales y bombas de estruendos. Los agentes de seguridad advirtieron que se estaban lanzando muy cerca de personas que podían resultar heridas. Más tarde, esos proyectiles se utilizaron contra la Policía, al igual que bengalas y elementos de humo.

Los festejos se extendieron hasta casi la medianoche.

La llegada de los jugadores y el feriado

Mandatario. El presidente Javier Milei busca reformas para consolidar su proyecto político en Argentina, elecciones 2027 mediante. Foto: EFE

En principio, los jugadores de la selección aterrizarán este lunes a las 17 en Ezeiza en un vuelo charter proveniente de Nueva York. En Buenos Aires, la primera parada prevista es el predio de la AFA en Ezeiza.

La decisión sobre un posible feriado, que estaba en evaluación desde el viernes, se consolidó en las últimas horas y finalmente se confirmó aunque será asueto, por ende, no todos los trabajadores tendrán el día libre.

“Esto es apartidario. Necesitamos la colaboración de todos: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Hay que lograr que la recepción sea la mejor de todas. Coordinada y sin ideologías”, fue el mensaje que reconstruyeron cerca de la secretaría de la Presidencia.

“Es necesario que por 48/72 horas todo lo partidario quede a un costado”, resaltaron las fuentes. Se trata de un mensaje que va en línea con la decisión del mandatario de ofrecer la Casa Rosada al plantel, completamente vacía de personal y hasta de él mismo, detallaron.

La Nación / GDA.