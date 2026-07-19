España vs. Argentina en vivo por la final del Mundial 2026: alineaciones confirmadas y novedades de los equipos

El Mundial 2026 llega a su gran desenlace con una final de lujo. España, vigente campeona de la Eurocopa, y Argentina, campeona de la Copa América y defensora del título mundial, se enfrentarán hoy, desde las 16:00 de Uruguay, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la corona del fútbol mundial.
La única vez que argentinos y españoles compitieron entre sí en una cita ecuménica fue en Inglaterra 1966, en el primer encuentro de ambos. El encuentro se disputó en el estadio Villa Park de Aston Villa, en Birmingham, y lo ganó la albiceleste dirigida por Juan Carlos Lorenzo 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. Para los europeos igualó transitoriamente José Pirri.
¿Por dónde ver el partido? Televisan DSports, Flow, TCC, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Paramount+ y Disney+.
Se mete Nicolás González en el once de Argentina, afuera Leandro Paredes
Scaloni saldrá a jugar la final de esta forma: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Luis de la Fuente confirmó el 11 de España
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl
El viento disipó el humo y la final no corre peligro de suspensión
Según informó La Nación, un fuerte viento disipó las nubes y el humo que afectaron a Nueva Jersey en las últimas horas. Bajo estrictas medidas de seguridad, los hinchas ya rodeaban el anillo del inmenso Metlife.
La presencia de Donald Trump acrecentó aún más el operativo dispuesto para la final del Mundial. Agentes del servicio secreto, del FBI y de la policía, entre muchas otras fuerzas, custodian los ingresos. Por eso las autoridades pidieron especialmente a los espectadores llegar temprano. A poco de abrir las puertas del estadio con capacidad para 80.000 espectadores, dentro del Metlife ultiman los detalles para el inicio de la ceremonia de clausura, prevista para las 13.30 (14.30 de Argentina).
Just waiting for the world to arrive 🌎 #FIFAWorldCup#WorldsBiggestStage pic.twitter.com/chKDjdxPwH— MetLife Stadium (@MetLifeStadium) July 19, 2026
Ceremonia de clausura desde las 14:30
El encuentro se disputará en el estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium, y comenzará a las 16.00 de Uruguay. La ceremonia de clausura está anunciada para las 14.30, mientras que los himnos se escucharán en los minutos anteriores al inicio del partido.
Alineaciones probables
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.
DT: Luis de la Fuente.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez, Lionel Messi.
DT: Lionel Scaloni.
¡Bienvenidos a la final del mundo!
¡Buenas tardes! Así como en todo el Mundial 2026, el equipo de Ovación y El País traen las principales novedades de la definición del máximo torneo. España por la segunda estrella y Argentina por la cuarta, se miden desde las 16:00 horas de Uruguay.