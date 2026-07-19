España vs. Argentina en vivo por la final del Mundial 2026: alineaciones confirmadas y novedades de los equipos

El Mundial 2026 llega a su gran desenlace con una final de lujo. España, vigente campeona de la Eurocopa, y Argentina, campeona de la Copa América y defensora del título mundial, se enfrentarán hoy, desde las 16:00 de Uruguay, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la corona del fútbol mundial.

La única vez que argentinos y españoles compitieron entre sí en una cita ecuménica fue en Inglaterra 1966, en el primer encuentro de ambos. El encuentro se disputó en el estadio Villa Park de Aston Villa, en Birmingham, y lo ganó la albiceleste dirigida por Juan Carlos Lorenzo 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. Para los europeos igualó transitoriamente José Pirri.

¿Por dónde ver el partido? Televisan DSports, Flow, TCC, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Paramount+ y Disney+.