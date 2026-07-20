"Me duele en el alma": Lionel Scaloni se quebró en la conferencia de prensa tras la final del Mundial 2026

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció este domingo la superioridad de España tras la derrota por 1-0 en la prórroga de la final del Mundial de 2026, aunque elogió el esfuerzo de sus jugadores, pidió valorar el camino recorrido hasta el subcampeonato y se emocionó al punto de quebararse y tener que abandonar la conferencia de prensa.

"Han sido mejores, esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una valía enorme porque cuesta un montón", afirmó el entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Scaloni sostuvo que su equipo debe asumir la derrota con la misma grandeza con la que celebró los éxitos recientes. "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de vivir o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá", señaló.

El entrenador agradeció el apoyo del público y destacó el compromiso de sus futbolistas durante el torneo. "A la gente, a mis jugadores y al país decirles que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo desde la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez, no hay otra", afirmó.

Scaloni también reivindicó el valor de alcanzar una final mundialista, pese a no haber podido revalidar el título conquistado en el Mundial de Qatar 2022. "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una valía enorme. Lógico, nos gustaría haber ganado, pero nada, agradecimiento. Es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. Pero cuando dejas todo así, después se puede jugar bien o mal, es muy difícil reprochar algo", concluyó.

"Me duele en el alma": Scaloni se quebró y terminó la conferencia de prensa

“Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Habría que hablarlo. Al presidente le estoy agradecido por darme esta oportunidad de estar en el lugar que estoy, un lugar soñado para todos", comenzó diciendo el entrenador de la selección de Argentina, ya con visibles muestras de estar muy emocionado.

"Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores y es justo que me pueda tomar este tiempo y pensar. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que (…) pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”, dijo Lionel Scaloni, que no pudo seguir hablando y se retiró de la conferencia de prensa.