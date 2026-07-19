La gran final en el rating: ¿Cuánto promedió el partido España - Argentina en la pantalla de Canal 5?

Canal 5 volvió a confirmar el impacto de su cobertura del Mundial 2026. La transmisión de la final entre España y Argentina, disputada este domingo, alcanzó un promedio de 31,1 puntos de rating hogares en Montevideo y área metropolitana, según datos primarios de la consultora Ibope, consolidándose como uno de los eventos televisivos más vistos del año.

De acuerdo con la medición correspondiente al período entre las 16:00 y las 19:05, la pantalla pública lideró con comodidad la audiencia de la televisión abierta durante el partido decisivo, muy por encima del resto de los canales abiertos. El encuentro fue el segundo programa más visto de todo el campeonato en Canal 5, solo por detrás del histórico 34,9 puntos que registró el duelo entre Uruguay y España por la fase de grupos, encuentro que marcó la eliminación de la Celeste y se convirtió en el mayor pico de audiencia del Mundial.

La cobertura encabezada por Santiago Castro, Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron se consolidó como una de las grandes apuestas televisivas del torneo. En asociación con Antel TV, Canal 5 ofreció 32 partidos de la Copa del Mundo, incluyendo todos los encuentros de Uruguay y los principales cruces de las instancias decisivas.

Mario Bardanca. Foto: Canal 5

A lo largo del campeonato, la propuesta de los medios públicos consiguió imponerse en reiteradas oportunidades en la televisión abierta, respaldada por una cobertura periodística integral y la posibilidad de acceder gratuitamente a los partidos tanto por la señal abierta como mediante la plataforma de streaming de Antel.

Un Mundial que dejó cifras históricas

El desempeño de la final se suma a los extraordinarios registros obtenidos semanas atrás con el partido entre Uruguay y España. Aquel encuentro, disputado el 26 de junio, promedió 34,91 puntos de rating hogares en Montevideo y alcanzó un pico de 36,8 puntos en los minutos finales.

La transmisión reunió a cerca de 1.150.000 personas entre la emisión de Canal 5 y Antel TV. Según los datos oficiales, la señal abierta alcanzó un potencial de 849.966 espectadores, mientras que Antel TV registró 184.980 conexiones únicas, equivalentes a unas 292.268 personas siguiendo el encuentro desde la plataforma.

Con un promedio de 31,1 puntos para la final y el récord de 34,9 durante el partido de Uruguay frente a España, el proyecto Mundial 2026 de Canal 5 cerró con destacables resultados de audiencia.