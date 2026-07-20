Aumentan los homicidios y bajan las rapiñas y hurtos: ministerio presenta cifras de criminalidad

El Área de Estadística de Criminología Aplicada del Ministerio del Interior presentó este lunes las nuevas cifras de delitos en Uruguay, referidas al primer semestre de 2026. Allí pudo verse un aumento en los homicidios dolosos, que pasaron de 183 entre enero y junio de 2025 a 195 en el mismo período de este año, aunque se percibe relativa estabilidad desde el 2022, ya que ese año hubo 190, en 2023 fueron 191 y en 2024, 184.

En total, en este primer semestre hubo 12 casos más que en 2025, una variación porcentual de 6,6, y en un contexto más global implica 12,9% menos en 2018, año en que se registró el pico, con 224.

El informe presentado indica que la concentración del aumento estuvo entre los meses de abril y junio, ya que entre enero y marzo los registros eran inferiores a los de 2025.

El 74,9% de los homicidios del primer semestre se cometieron con armas de fuego, lo cual implica un aumento de 11% con respecto al mismo período del año pasado.

Tasas anuales de homicidios Foto: Darwin Borrelli

Los aumentos más destacados en homicidios estuvieron en Canelones, que pasó de 17 casos en 2025 a 30 en 2026, y en Montevideo, que aumentó de 103 a 114. Como contracara, Durazno disminuyó de nueve a tres y Rivera de siete a uno. El mapa publicado aclara que esta distribución no tiene en cuenta los crímenes en cárceles.

En lo que respecta a Montevideo, las áreas en donde más aumentaron los homicidios fueron las de la seccional 18, ubicada en las inmediaciones de las rutas 8 y 102 y que comprende barrios como Villa García, que pasó de nueve a 20 crímenes, y la seccional 16, que abarca la zona de Ituzaingó y Flor de Maroñas, que pasó de cuatro a 12. Descensos destacados hubo en la seccional 17, que abarca, por ejemplo, a Casavalle y pasó de 26 a 14 homicidios, y la 15, en La Unión, que pasó de seis a dos.

Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior Foto: Darwin Borrelli

Ocho niños, niñas y adolescentes asesinados en lo que va de 2026

En el mismo informe se señala que así como aumentaron un 6,6% los homicidios en general también aumentaron los homicidios contra niños, niñas y adolescentes en un 33,3% porque en lo que va del año se cometieron ocho crímenes contra menores, cuando en el mismo período de 2025 iban seis.

Los homicidios en centros carcelarios bajaron 30%, ya que pasaron de diez a siete; los heridos por disparos de arma de fuego crecieron 7,4% al pasar de 596 a 640.

En cuanto a la violencia basada en género y delitos sexuales, el informe indica una caída de 16,7% de los homicidios de mujeres por violencia basada en género, que pasaron de 12 a diez. Los homicidios de mujeres por parte de parejas o exparejas siguieron estables en ocho.

Bajaron la mayoría de los delitos contra la propiedad. Por ejemplo las rapiñas pasaron de 8.087 a 7.762 (4%); los hurtos de 53.154 a 49.187 (7,5%); los vehículos hurtados de 6.943 a 6.379 (8,3%); y el abigeato es el que muestra la mayor caída al pasar de 427 a 341 (20%).

Hubo también una caída en el delito de extorsión, que pasó de 263 a 230 (12,5%). Se registro un solo secuestro, igual que en el mismo período de 2025.