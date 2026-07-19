Ministerio del Interior abrirá investigación de urgencia y citó a involucrados en incidentes en Rentistas-Cerrito

El fútbol se puso en pausa tras los incidentes en Rentistas-Cerrito, este sábado durante un partido la fecha 11 de la Fase Regular de la Segunda División. El encuentro finalizó con incidentes por lo que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesional decretó paro en el fútbol uruguayo.

Tras los hechos, el Ministerio del Interior comunicó que abrirá investigación de urgencia y citó a los involucrados. "Se enteró de las actuaciones a la Fiscalía de Flagrancia de 10º turno quién dispuso tomar acta al policía lesionado y relevamiento de cámaras en procura del autor. En tanto, el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, citará a representantes de todas las partes y se ordenó una Información de Urgencia de acuerdo a lo establecido por el Decreto 500", expresa el informe policial al que accedió Ovación.

Según este comunicado, en el encuentro "se registraron incidentes que ameritaron la intervención policial en varias instancias. Conforme al dispositivo de desconcentración, previamente coordinado con los representantes de ambas instituciones, la parcialidad visitante (Cerrito C.S.) inició su retiro en primera instancia, según informe del Jefe del Operativo que estuvo a cargo de la Guardia Nacional Republicana".

Al arribar a la intersección de Camino Mendoza y Camino Rigel, varios parciales descendieron de un camión en el que se desplazaban y comenzaron a arrojar objetos contundentes hacia vehículos estacionados dentro del predio del Complejo Rentistas, enfrentándose posteriormente con parciales del C.A. Rentistas que se encontraban en el lugar.

En esta mima línea, Interior informó: "El personal policial intervino de forma inmediata, estableciendo dos líneas de contención sobre Camino Mendoza, orientadas hacia el norte y el sur, con la finalidad de separar ambas parcialidades.

Como consecuencia de estos hechos resultó lesionado un Guardia perteneciente a la Unidad de Eventuales de la Dirección I, quien recibió el impacto de un objeto contundente en su miembro inferior derecho, trasladado al Hospital Policial donde se diagnosticó politraumatismo de rodilla derecha. Asimismo, durante los disturbios resultó lesionado un jugador de Rentistas quien solicitó asistencia médica brindada por personal del C.A. Rentistas".

En cuanto a la metodología, expresaron que se utilizó "munición menos que letal (4 cartuchos) realizando disparos dirigidos a 45° hacia el suelo, con la finalidad de contener las agresiones", procedimiento que fue registrado con cámaras corporales.

A su vez, se dejó constancia del daño en cuatro vehículos estacionados en el lugar y en el portón principal del estacionamiento del Complejo Rentistas.

"A la hora 16:25 se observa un grupo aproximado de 50 a 80 personas enfrentándose mediante golpes de puño y lanzamiento de objetos contundentes entre sí y contra el personal policial, que también ameritó la intervención de los efectivos", dice el informe policial.