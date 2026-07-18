Rentistas denunciará al arbitraje y al operativo policial tras polémica e incidentes en el clásico ante Cerrito

Lo ocurrido una vez finalizado el clásico entre Rentistas y Cerrito sigue generando repercusiones. Después del empate sin goles por la fecha 11 de la Segunda División, la jornada terminó con graves incidentes en las afueras del Complejo Rentistas, donde se registraron enfrentamientos, pedradas contra el ómnibus del Bicho Colorado y daños en varios vehículos de hinchas.

Las imágenes reflejan la magnitud de los hechos. El parabrisas del ómnibus de Rentistas quedó completamente astillado tras recibir el impacto de una piedra, mientras que varios automóviles estacionados en la zona también sufrieron la rotura de vidrios. Los disturbios obligaron a la intervención policial para intentar controlar la situación.

Incidentes durante el partido de Rentistas y Cerrito. Fernando Sinsolo

Sin embargo, horas después del encuentro, Rentistas emitió un duro comunicado oficial en el que anunció que llevará el caso a la Justicia y cuestionó tanto el arbitraje como el accionar del operativo de seguridad.

En primer lugar, la institución informó que presentará una denuncia formal contra el cuerpo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y su asistente Daniel Rodríguez. En el comunicado, el club sostiene que el arbitraje fue "manifiestamente tendencioso y parcial" y asegura que su desempeño "perjudicó deliberadamente" a Rentistas e influyó de forma directa en el desarrollo del partido.

La principal polémica del encuentro se produjo en el segundo tiempo, cuando Sebastián Diana convirtió un gol que fue anulado por posición adelantada muy cerca del segundo asistente, una decisión que generó fuertes reclamos de jugadores, cuerpo técnico e hinchas locales.

Pero las denuncias del Bicho Colorado no quedaron ahí. Rentistas también anunció que iniciará acciones penales y administrativas contra los responsables del operativo policial al denunciar que el futbolista Jean Martínez fue agredido físicamente por efectivos cuando intentaba acercarse a su familia tras el partido. El club sostiene que el jugador sufrió lesiones como consecuencia de ese accionar, al que calificó como "desmedido" e "injustificado".

En el cierre del comunicado, Rentistas condenó "enérgicamente cualquier acto de violencia y atropello" contra sus profesionales y aseguró que llegará "hasta las últimas consecuencias" para defender la integridad de sus futbolistas y los intereses de la institución.

De esta manera, un clásico que ya había terminado envuelto en polémicas por el arbitraje sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. Mientras continúan las repercusiones por los incidentes y los destrozos ocasionados, se espera conocer en los próximos días si las autoridades deportivas o judiciales adoptan medidas a partir de las denuncias del club.