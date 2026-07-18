A pocas horas de la final, Atlético de Madrid cerró la puerta a la salida de Julián Álvarez y encendió la polémica

Faltan menos de 24 horas para la gran final del Mundial 2026. Este domingo, desde las 16:00 horas, el MetLife Stadium de Nueva York será escenario del esperado duelo entre Argentina y España, mientras una de las principales figuras de la Albiceleste también es protagonista fuera de la cancha.

En la previa del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, el Atlético de Madrid volvió a pronunciarse sobre el futuro de Julián Álvarez y fue contundente: el delantero no está en venta, pese al fuerte interés del Barcelona y del Real Madrid.

El consejero delegado del club español, Miguel Ángel Gil Marín, descartó de plano cualquier posibilidad de negociar al atacante argentino, quien será uno de los jugadores más observados en la final frente a la selección española.

“No aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, afirmó el dirigente en declaraciones difundidas por los medios oficiales del Atlético. “Nuestra respuesta es infinita: no queremos transferirlo”, agregó.

Las declaraciones llegan pocas semanas después de que el propio Julián expresara públicamente su deseo de cambiar de club. El pasado 23 de junio, en medio de los rumores sobre el interés del Barcelona, el ex River había reconocido que “lo mejor para todos es una transferencia” y que quería cumplir “un sueño”.

Sin embargo, Gil Marín aseguró que el futbolista fue “mal asesorado” desde el final de la temporada y manifestó su confianza en que continuará defendiendo la camiseta rojiblanca.

Julián Álvarez festeja su golazo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AFP.

“Conocemos a Julián, sabemos la calidad humana que tiene y no tenemos dudas de que seguirá comportándose como un gran profesional”, sostuvo.

El dirigente también remarcó que considera al campeón del mundo como el delantero ideal para el proyecto deportivo del Atlético y recordó que su contrato se extiende hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Mientras tanto, toda la atención del futbolista está puesta en la final del Mundial. Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y convertirse en bicampeona frente a una España que llega como campeona de Europa.

En medio de la preparación para el partido más importante del torneo, el futuro de Julián Álvarez sigue generando repercusión en el mercado de pases. Sin embargo, desde el Atlético de Madrid el mensaje fue claro: no importa el monto de la oferta, el club no tiene intención de desprenderse de uno de sus principales referentes.

Con información de EFE.