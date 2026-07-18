La lesión de Francisco Calvo preocupa a Nacional y lo deja casi afuera del partido ante Tigre: “Estaba golpeado”

Fue una noche de terror para Nacional, que volvió a dejar una mala imagen y sumó una nueva derrota al caer 2-1 frente a Wanderers por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio en el Gran Parque Central. Eso no fue lo único malo, sino que hay mucha preocupación por la situación física del costarricense Francisco Calvo.

El defensor debió dejar el campo de juego en el minuto 80 por una molestia. Calvo quedó tendido en el suelo, ingresó la sanidad de Nacional para atenderlo y rápidamente hizo el gesto de que el jugador no podía continuar.

Bajo ese punto, el que ingresó para sustituirlo fue el juvenil Tomas Viera, quien disputó los últimos 10 minutos reglamentarios y los 10 minutos de descuento que dio el árbitro Andrés Matonte en el escenario albo.

“Estaba muy golpeado”

Jorge Bava, DT de Nacional, en el partido frente a Wanderers por el Torneo Intermedio. Foto: Estefanía Leal.

El partido con Wanderers es historia y Nacional tiene que pensar en lo que se le viene: el primer cruce con Tigre de Argentina por los playoffs de la Copa Sudamericana. La ida se llevará a cabo en el GPC el próximo martes, a partir de la hora 19:00.

Por esto es que preocupa la situación sanitaria de Francisco Calvo de cara al primer partido contra el Matador de Victoria. Dejó la cancha muy dolorido y cuando pasó por zona mixta también caminó con mucho dolor el futbolista que llegó en este último mercado de pases.

Jorge Bava, director técnico de Nacional, se refirió a la lesión de Calvo y contó que "estaba muy golpeado por un golpe en el tobillo". Pensando en el partido ante Tigre expresó que hay que ver el diagnóstico y que el tobillo "estaba muy inflamado, tenía un esguince", pero habrá que ver de qué grado es.

Desde la vuelta de Nacional a la competencia, tras el parate por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, Calvo fue titular en los dos partidos que jugó el conjunto que dirige Bava. Es por esto que sería una ausencia importante para el conjunto tricolor de cara a uno de los grandes objetivos del segundo semestre como es la Copa Sudamericana.

Nacional tiene una ausencia confirmada con Tigre

El árbitro Maximiliano Ramírez expulsando a Tomás Viera tras revisar la jugada en el VAR. Foto: Estefanía Leal.

Nacional sabe que ya tiene una baja obligada para el choque ante el elenco argentino y es la de Tomás Viera. El defensor de 20 años vio la roja en el último partido del Bolso en la fase de grupos de la Copa Libertadores: fue en la victoria 1-0 contra Coquimbo Unido, que le permitió al albo quedarse con el tercer lugar del Grupo B y acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

De concretarse la baja de Calvo y la ausencia por expulsión de Viera, Bava deberá mover bastante el equipo para enfrentar a Tigre en el GPC. Tiene una buena y es el regreso de Agustín Rogel, quien no estuvo ante Wanderers porque debía cumplir con una fecha de sanción tras haber llegado a la quinta amarilla el pasado fin de semana ante Danubio en Jardines del Hipódromo.