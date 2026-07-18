Las nuevas reglas del Mundial 2026 que llegan al Clausura y alertan a los árbitros: “Acá va a costar mucho”

Siempre los Torneos Clausura son especiales porque se disputan en el momento más candente de la temporada, donde se definen los tres descensos, los clasificados a las copas internacionales y el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya. Pero la edición 2026 también contará con otro componente importante: los cambios en el reglamento.

En el fútbol uruguayo se van a comenzar a implementar cuatro modificaciones a nivel del arbitraje y son algunas de las que FIFA llevó adelante en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Ejecutar esos cambios en el fútbol local se dará con el fin de agilizar el juego, pero desde el Colegio del Árbitro de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le indicaron a Ovación que “va a costar poder canalizarlo acá”.

Algunas de las situaciones que atentan con estos cambios

Lionel Messi discute con el árbitro central João Pinheiro de Portugal este sábado, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas (EE.UU.). Foto: EFE.

La FIFA puso su atención en aquellos momentos que los futbolistas pierden tiempo. Por eso determinó que los saques de banda y de arco los árbitros “podrán aplicar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un saque de banda o un saque de meta se está demorando deliberadamente”. “Si al finalizar la cuenta el balón no fue puesto en juego, se concederá un saque de banda al equipo rival o un tiro de esquina, en caso de tratarse de un saque de meta”, establece el comunicado de la AUF.

Aquí surge una de las primeras preocupaciones del Colegio de Árbitros. “En el Mundial estás hablando de la élite, hay otro respeto. Acá los jugadores son más pillos y le buscan la vuelta a todo”, le indicó una fuente del Colegio a Ovación.

La cuestión que plantean los árbitros es la siguiente: “¿Cuándo empezás a contar? Lo hacés cuando el arquero tiene la pelota en la mano, cuando empieza hacerse el tonto, cuando no va a buscar el balón o cuando demora con la pelota en los pies”.

Lo mismo sucede con los laterales, ya que el conteo sería “cuando el jugador tiene la pelota en la mano o cuando pueda tenerla a disposición para jugarla y no lo hace”.

Hay otro ítem que vislumbra el arbitraje y que puede complicar la ejecución de esta norma: la voluntad de los clubes. En el Mundial 2026 —e incluso en la Copa Libertadores— se vio que en los costados de la cancha había varios conos con balones con el objetivo de que el jugador pueda reponer lo más rápido posible.

“En el Mundial tenés 12 pelotas alrededor de la cancha, acá hay un alcanzapelota y hay tres o cuatro pelotas con suerte; va a costar un montón”, sostuvieron.

Coincidieron que estos cambios son para mejorar el juego, pero apuntaron al tema de cómo aplicarlo a nuestro medio. “Hay algunos clubes que no quieren poner los conos con pelotas porque quieren jugar con el tiempo y hay otros que dicen no tener pelotas”, detallaron.

Golpea la dura situación económica que atraviesan algunas instituciones. “La Mesa Ejecutiva nos dice que hay clubes que no tienen 12 pelotas para poner alrededor de la cancha porque les complica a nivel económico”, esgrimieron.

Desde el Colegio aseguraron que es “todo un desafío y cada vez recarga más en el árbitro y en Uruguay se cuestiona todo, pero estos cambios tendrían que ayudar”.

“El debate va a estar en cuánto va a colaborar el futbolista y el arbitraje uruguayo en su correcta aplicación, que sea parejo y se le va a pedir el mismo conteo a Alexis Martín Arias (arquero de Nacional) y a Washington Aguerre (guardameta de Peñarol) como al golero de Cerro. Ahí se va a poner la lupa para que no se haga diferencia y que el árbitro tenga un cierta regularidad a la hora de aplicarlo”, concluyeron.

Las otras tres modificaciones

También entrará en vigor la “sustituciones con límite de tiempo”. “Los futbolistas dispondrán de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que el árbitro autorice la sustitución o se exhiba el tablero electrónico”, explica la AUF en un comunicado.

“Si el jugador excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su sustituto recién podrá ingresar en la siguiente interrupción del juego y luego de transcurrido un minuto”, cierra.

Asimismo, está el “tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego”. Se aplica “cuando un jugador requiera atención médica dentro del campo y el juego deba detenerse por ese motivo, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera hasta que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del partido”, relata.

Y el último concierne a modificaciones en el protocolo VAR, ya que habrá tres nuevas situaciones en las que podrá asistir al árbitro:

- Cuando se muestre incorrectamente una segunda tarjeta amarilla que derive en expulsión.

- En casos de confusión de identidad, cuando se amoneste o expulse al futbolista equivocado.

- Cuando se conceda erróneamente un tiro de esquina, siempre que la corrección pueda realizarse de forma inmediata y sin demorar la reanudación del juego.