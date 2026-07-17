Defensor Sporting cumplió con un pedido de Mauricio Larriera y confirmó la llegada de un ex Peñarol

El segundo ciclo de Mauricio Larriera en Defensor Sporting avanza a buen ritmo con la tercera alta del mercado de pases y un pedido expreso del entrenador, que ya había tenido un breve pasaje por el club en 2015. Tras haberse confirmado la salida del peruano Marco Saravia el Tuerto reforzó la zaga con la incorporación de Edgar Elizalde, a quien Larriera ya dirigió en Peñarol.

El equipo violeta está undécimo en la acumulada y a seis puntos de la zona de clasificación a copas internacionales, que es el objetivo para esta temporada. Antes del parate por el Mundial 2026, se resolvió la salida de Román Cuello y Larriera, un anhelo del presidente Diego Franzini desde que inició su periodo, llegó al club.

El entrenador aprovechó la interrupción por la Copa del Mundo para preparar al equipo y debutó en un amistoso ante Cruzeiro en Brasil, que terminó con derrota 0-2 para el equipo violeta. En cuanto al Torneo Intermedio, Larriera dirigió su primer partido oficial en el empate 1-1 ante Cerro Largo en Melo y Defensor Sporting buscará su primera victoria en el torneo recibiendo este lunes a Liverpool en el estadio Luis Franzini desde las 20:00.

Mauricio Larriera ya les comunicó a Brian Lozano y a Valentín Rodríguez que no los tendrá en cuenta y se confirmó la salida del zaguero peruano Marco Saravia, que abrió la puerta a la llegada de Edgar Elizalde. El entrenador ya lo dirigió en Peñarol durante 27 partidos entre fines de 2021 y la temporada 2022, lo conoce bien y fue su pedido expreso para reforzar al equipo.

Edgar Elizalde jugando para Millonarios de Colombia. Foto: Millonarios

Elizalde, zurdo de 26 años, que puede jugar tanto de central como de lateral, llega a Defensor Sporting luego de su paso por Millonarios de Colombia donde no logró ganarse un puesto, tenía contrato hasta fin de año y vuelve al fútbol uruguayo buscando minutos y luego de haber arreglado la rescisión de su contrato. Según pudo consultar Ovación con fuentes del club, el vínculo podría llegar a concretarse entre este domingo y el próximo lunes.

Es la tercera alta del equipo de Punta Carreras que ya concretó la vuelta al club de hombre de la casa como Martín Rabuñal, que llegó desde Liverpool, y de la apuesta por el extremo Álex Perdomo, exTacuarembó. Ambos ya debutaron en el partido ante Cerro Largo.