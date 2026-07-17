Albion vs. Juventud en vivo por el Intermedio: el Pionero quiere mantenerse entre los de arriba en la Anual

Albion y Juventud de Las Piedras se enfrentarán este viernes desde las 15:00 horas por la sexta fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya en un partido con objetivos muy diferentes para ambos equipos. El encuentro se disputará en el estadio Luis Franzini y se podrá ver por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+, Antel TV y sus respectivas plataformas.

El conjunto Pionero viene de empatar 1-1 en el Domingo Burgueño Miguel ante otro de los animadores de la temporada, Deportivo Maldonado. Los fernandinos se habían puesto en ventaja durante la primera media hora, pero el argentino Álvaro López rescató un punto para los de Federico Nieves, de penal, sobre el final del encuentro. Albion marcha en el cuarto puesto de la tabla Anual, a cuatro de Peñarol, que está tercero y a siete de Deportivo que es el líder.

Su rival de turno esta tarde, Juventud, está antepenúltimo en la acumulada y en gran parte eso se debe a que los de Las Piedras tuvieron participación en la Copa Sudamericana durante el primer semestre. A pesar de un buen rendimiento, no continuarán en el torneo para esta segunda mitad del año y el objetivo es volver a posicionarse en zona de copas y recuperar terreno en la Anual. Están a diez puntos de la zona de clasificación y los dirigidos por Sergio Blanco vienen de caer 1-3 como locales ante Montevideo City Torque.

Es un partido del que se puede esperar buen fútbol y que sea entretenido con dos entrenadores, Nieves y Blanco, que no especulan demasiado y buscan el arco de enfrente.

Albion vs. Juventud: alineaciones probables

Día: Viernes 17 de julio de 2026

Hora: 15:00

Torneo: Torneo Intermedio, sexta fecha.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+, Antel TV.

Albion: Sebastián Jaume; Agustín Pereira, Francisco Couture, Ezequiel Bourdín, José Álvarez; Pablo Alcoba, Francisco Ginella; Carlos Airala, Santiago Costa, Agustín Vera; Álvaro López.

DT: Federico Nieves.

Juventud de Las Piedras: Fabrizio Correa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Ramiro Peralta; Gastón Pereiro; Bruno Larregui, Fernando Mimbacas.

DT: Sergio Blanco.

Árbitro: Santiago Motta

Asistentes: Mathías Muñiz y Matías Rodríguez

Cuarto árbitro: Federico Modernell

VAR: Christian Ferreyra

Estadio: Luis Franzini.