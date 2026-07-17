"Están vivas ambas": Nacional mantiene las negociaciones por Kike Olivera y apuesta a Esteban Obregón

Ya quedó atrás el retorno al Torneo Intermedio con empate sin goles ante Danubio. Se viene la sexta fecha ante Wanderers, pero para Nacional en el horizonte aparece el duelo con Tigre de Argentina en el marco de los playoffs de la Copa Sudamericana, que lo podrían depositar en los octavos de final.

En ese sentido, Jorge Bava renovó el plantel. Fueron varios los jugadores que no continuaron respecto al primer semestre y otros tantos que llegaron como refuerzos para lo que resta del año. Alexis Martín, Francisco Calvo, Bruno Zuculini, Benjamín Núñez y Tiziano Correa son las caras nuevas del Bolso, pero podría haber más.

En ese sentido, reforzar el ataque hoy parece ser una prioridad, pero no cualquier puesto, sino el de extremo. El nombre que surgió en las últimas horas es el de Cristian "Kike" Olivera, un futbolista que Flavio Perchman busca desde hace tiempo y lo cierto es que al jugador le seduce llegar al tricolor.

Como informó Ovación la negociación estaba “en stand by”, pero podría llegar a reflotarse ya que en la noche del jueves hicieron saber fuentes tricolores que la negociación "está viva". Cabe recordar que Kike está cedido por Gremio en Bahía hasta fin de año, entonces la única forma de que se pudiera cortar el préstamo sería con la compra de un porcentaje de la ficha.

Según pudo saber Ovación desde Nacional aspiran a concretar la compra de parte de su ficha y que incluso podría ser superior al 30% como para que las chances de llegar al Bolso sean todavía mayores. Mientras tanto, el futbolista en sus redes sociales publicó en las últimas horas: "Todo en manos de Dios", más allá de no hacer referencia a nada puntual.

El mensaje de Cristian "Kike" Olivera en sus redes sociales. Foto: Captura.

De todas maneras, eso no sería todo porque Nacional también entablaría negociaciones con Montevideo City Torque para hacerse con parte de la ficha de Esteban Obregón, el extremo de muy buen rendimiento en el Ciudadano. A propósito, desde Nacional hicieron saber que "están vivas ambas" negociaciones a tres días del partido de ida frente al Matador de Victoria por Copa Sudamericana.

Obregón de 24 años, nacido en Argentina, llegó a Montevideo City Torque desde Estudiantes de La Plata en 2024 y desde ese momento a la fecha disputó un total de 97 partidos con 11 goles y 13 asistencias, además de muy destacados rendimientos. Además de defender al Pincha también pasó por Guillermo Brown y Nueva Chicago en su país.