Nacional apronta cambios para enfrentar a Wanderers: el “9” que ingresa y un retorno tras la suspensión

El Nacional de Jorge Bava entrenará este jueves a las 16:00 horas en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en el partido ante Wanderers por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. Se disputará este viernes desde las 19:30 en el Gran Parque Central.

A la hora de conformar el equipo, el entrenador ya sabe que no tendrá a disposición a Agustín Rogel, quien llegó a la quinta amarilla en el cruce ante Danubio en Jardines del Hipódromo. De todas formas, recupera al juvenil Tomás Viera y a Nicolás Lodeiro, uno de los referentes del plantel.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el tricolor prepararía dos cambios para recibir al Bohemio. El primero es obligado por la baja de Rogel, quien sería reemplazado a nivel posicional por el costarricense Francisco Calvo, que esta vez pasaría a jugar en la zaga junto con Sebastián Coates. En tanto, el lugar vacante en la izquierda le correspondería a Viera, quien protagoniza una pulseada con Camilo Cándido.

El lateral de 31 años comenzó jugando de extremo contra la Franja y en el complemento pasó a su sitio natural, aunque estuvo impreciso en varios cierres y terminó siendo reemplazado.

En la mitad de la cancha Bruno Zuculini y Luciano Boggio tienen su lugar asegurado, aunque resta saber si los acompañará Agustín Dos Santos o Nicolás Lodeiro.

Bruno Zuculini en el partido entre Danubio y Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

El 10 tricolor viene de sufrir “un traumatismo de cráneo con pérdida transitoria de conocimiento” en el arranque del último compromiso, por lo que debió concurrir a una mutualista para hacerse los chequeos correspondientes. En la misma jornada recibió el alta médica y entrena con normalidad.

En el sector ofensivo estaría el segundo cambio que ensayaría el Bolso dado que Maxi Silvera ingresaría en la oncena titular para acompañar en ataque a Maximiliano Gómez, el máximo artillero del equipo. Por la izquierda jugaría Rodrigo Martínez, de gran ingreso en Jardines y uno de los que fue desde el arranque en los amistosos de pretemporada.

Jorge Bava le da indicaciones a Maxi Silvera. Foto: Leonardo Mainé.

De esta manera, el posible once inicial de Bava para recibir a Wanderers es el siguiente: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera/Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos/N. Lodeiro; Rodrigo Martínez, Maxi Gómez, Maxi Silvera.

Será un cruce importante para las aspiraciones de ambos equipos en el Intermedio considerando que Nacional se ubica segundo en la Serie B con 10 puntos, uno menos que el líder Deportivo Maldonado, al tiempo que el Bohemio está tercero con nueve.