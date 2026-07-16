Gonzalo Carneiro se va de Nacional: el delantero que Bava no tendrá en cuenta llegó a un acuerdo con el club

Gonzalo Carneiro era uno de los "apartados" por Jorge Bava para la segunda parte del año en el plantel de Nacional, donde tenía vínculo contractual hasta diciembre del 2026.

El atacante de 30 años rescindirá hoy en el albo y, como informó Ovación ayer, tiene como destino probable Newell's Old Boys, equipo argentino ya le trasladó el interés concreto.

El acuerdo, que ya se le había ofrecido en junio, sería similar al que se logró con Nicolás López, que ya fue presentado por Platense, teniendo que abonar a Carneiro tres salarios más premios.

El jugador que representa Pablo Bentancur aportó un gol y dos asistencias en 16 partidos jugados en el primer semestre y en total estuvo 663' en cancha.

Caso por caso

En el caso del Diente López, el tricolor pactó abonarle dos meses y medio de los seis que le quedaban pendientes y quedó en libertad de acción. Luego firmó contrato con Platense de Argentina hasta diciembre del 2027.

Nicolás López presentado en Platense de Argentina Foto: Platense

Ignacio Suárez, de amplio recorrido en las juveniles del club y también en Primera, optó por continuar en la institución más allá de que no será considerado. El Bolso le abonará mes a mes su contrato, que expira en diciembre, y luego deberá resolver dónde continúa su carrera.

La situación del volante Mauricio Vera, que parecía la más compleja a resolver, finalmente se resolvió con su salida al fútbol de Indonesia. ¿Qué era lo que hacía pensar que incluso podía quedarse todo el semestre sin jugar? Que Deportes Concepción, el club chileno que lo cedió a Nacional, tenía el cupo de extranjeros completo y por tanto el argentino no podía regresar a la institución.

Juan Pintado, quien al inicio de la temporada llegó a préstamo desde Gimnasia y Esgrima La Plata y no convenció en la interna de Nacional debido a su rendimiento, está a solo detalles de cortar su préstamo en el Bolso para incorporarse a Unión de Santa Fe cedido desde el Lobo.

Juan Pintado, nuevo jugador de Nacional, en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: @Nacional en X (antes Twitter).

En el caso del volante colombiano Jhon Guzmán, quien no llegó a debutar a nivel oficial en la Primera División del Bolso pero sí tuvo participación en Tercera, volverá a ser cedido desde Internacional de Palmira aunque no llegó a un acuerdo con Progreso.

Exequiel Mereles pasó a préstamo a Central Español hasta fin de año, con la opción para el palermitano de renovar la cesión por un año más, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

