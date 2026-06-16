Nacional negocia la salida de Gonzalo Carneiro: qué propuesta le hizo, la respuesta del jugador y su cláusula

El Nacional de Jorge Bava retornó ayer por la mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. La novedad fue que los siete futbolistas que no serán tenidos en cuenta practicaron a contraturno.

Por tanto, Nicolás “Diente” López, el colombiano Jhon Guzmán, Mauricio Vera, Ignacio Suárez, Juan Pintado, Exequiel Mereles y Gonzalo Carneiro realizaron su labor por la tarde.

Hoy volverán a repetir esta modalidad y el plantel principal tendrá su última práctica antes de viajar rumbo a Portezuelo. Luego del mediodía descansarán en sus hogares y por la tarde volverán a Los Céspedes para viajar a las 19:00 a Solanas Vacations Club, donde permanecerán hasta el próximo viernes 26 de junio.

Es un complejo deportivo de alta calidad que tiene a disposición dos canchas de fútbol 11 con césped sintético, una con césped natural y otros sectores como canchas de fútbol 7 y fútbol 5 con sintético, así como un arenero multideportes.

Nacional negocia la salida de Carneiro: qué propuesta le hizo, su respuesta y los escenarios

Gonzalo Carneiro celebrando su gol con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

Uno de los nombres fuertes que no seguirá en el tricolor a pesar de tener contrato hasta diciembre es Gonzalo Carneiro, quien aportó un gol y dos asistencias en 16 partidos jugados en el primer semestre. En total estuvo 663' en cancha.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Nacional le propuso al futbolista de 30 años pagarle tres meses de resarcimiento económico, pero el jugador no aceptó y continúan las charlas.

La postura del delantero es que si el tricolor le abona los seis meses de sueldo restante él estaría dispuesto incluso a firmar un convenio comprometiéndose a no firmar en ningún otro club uruguayo al menos hasta fin de año. Pero en caso de que esto no suceda, siente que tendría carta libre para elegir dónde quiere continuar su carrera profesional.

Nahuel Herrera de Peñarol y Gonzalo Carneiro de Nacional en el clásico por la Supercopa Uruguaya. Foto: Leonardo Mainé | El País

En caso de que un club local o del exterior desee iniciar negociaciones con Nacional para incorporarlo, el atacante tiene una cláusula de rescisión tasada en US$200.000.

De acuerdo a lo comentado públicamente por Jorge Bava, la decisión de apartarlo del plantel fue compleja por el afecto personal que le tiene, dado que también lo dirigió en Liverpool, pero finalmente no continuará.

Tras haber sido clave en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 con gol incluido en la ida, tuvo un arranque del 2026 con vaivenes desde el aspecto físico.