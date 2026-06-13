Nacional: el club argentino al que fue ofrecido Nicolás “Diente” López y la contundente respuesta

El futuro de Nicolás “Diente” López todavía es una incógnita después de que Nacional decidiera no tenerlo en cuenta para el segundo semestre. Aún con contrato vigente hasta diciembre, la gerencia deportiva buscará realizar un pacto con el delantero para rescindir el contrato.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el delantero de 32 años fue ofrecido en los últimos días a un club argentino, específicamente a Lanús, que en febrero se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras imponerse 4-2 en el global ante Flamengo. En el plano local terminó sexto en la zona A del Torneo Apertura y avanzó a octavos de final, donde cayó 2-0 ante Argentinos Juniors.

De acuerdo a lo que trasladaron desde la vecina orilla, el Granate rechazó el acercamiento de los allegados del Diente. “Lo ofrecieron, pero Lanús está buscando otra característica de “9”, es por eso. No estamos interesados”, añadieron.

Por lo pronto, mientras no llegue a un acuerdo con el área deportiva del Bolso para terminar su vínculo contractual, López entrenará en la Ciudad Deportiva Los Céspedes una vez que el plantel retorne a las prácticas el próximo lunes 15 de enero. Dos días después, los jugadores tenidos en cuenta por Jorge Bava partirán rumbo a Solanas Vacations Club para realizar una mini pretemporada de acondicionamiento físico.

Durante este último pasaje por el tricolor López aportó 27 goles y nueve asistencias en 58 partidos entre toda la temporada 2025 y el primer semestre del 2026. Fue clave en la obtención de la última Liga AUF Uruguaya del Bolso al marcar el gol que le dio la Tabla Anual.

En lo que va del año en curso no logró tener continuidad. Se perdió los cruces de la tercera y cuarta fecha del grupo B por Copa Libertadores a raíz de problemas musculares y en el Torneo Apertura no estuvo disponible en cuatro partidos por la misma razón. A mediados de febrero padeció una dolencia lumbar.

Gonzalo Carneiro, otro futbolista que no será tenido en cuenta y debe resolver su salida

Gonzalo Carneiro, quien registró un gol y dos asistencias en 16 partidos disputados durante el primer semestre, es otro de los futbolistas que no será tenido en cuenta por Bava para el segundo semestre. Según lo que pudo averiguar Ovación, el futbolista aún no ha recibido ninguna propuesta del tricolor para ver a qué pacto llegan por los seis meses de contrato que le restan.

En lo que respecta a la cláusula de rescisión para clubes que quieran contar con el atacante de 30 años, tiene un valor de US$200.000.