Nacional en el mercado: del avance por Zuculini al jugador que renovó en su club y un extremo codiciado

Con el parate por la disputa del Mundial 2026, comienza la danza de nombres en el mercado de Nacional. Jorge Bava presentó una lista con cinco opciones por puesto y distintos niveles de prioridad, pero algunos casos ya empezaron a circular.

Bruno Zuculini, volante argentino de 33 años con actualidad en Racing, es el que está más cerca de arribar al Bolso, de acuerdo a lo pudo saber Ovación. El deseo del jugador está y las partes se aproximan a sellar el acuerdo, aunque también habrá que resolver qué sucede con los seis meses de contrato que le restan en Avellaneda.

El puesto de volante central es una prioridad para el Bolso, que desde la salida de Christian Oliva en plena competencia quedó desprotegido en esa zona. Lucas Rodríguez asumió el protagonismo, pero cuando tuvo alguna dolencia o fue expulsado no tuvo sustituto. Ni Mauricio Vera ni Jhon Guzmán fueron opciones para Bava, que de hecho les comunicó que no los tendrá en cuenta para el segundo semestre del 2026.

En este sentido, otro mediocampista que también estuvo en el radar fue Carlos Protesoni. La gerencia deportiva del Bolso le mostró interés a sus allegados, pero finalmente renovó por dos años con Alavés.

En tanto, Alan Rodríguez, volante central uruguayo de 26 años con pasado en Defensor Sporting y Boston River, cuya ficha pertenece hasta 2029 a Inter de Porto Alegre, es otro de los que seduce, pero no tiene la mira puesta en regresar a Uruguay a corto plazo, según transmitieron.

El atacante argentino Nicolás Reniero, que vence contrato con el Lugo de España en junio de 2027, está dentro de los que interesan. Ya existen negociaciones en curso por el atacante de 31 años que jugó en Racing de Avellaneda y Tigre. Su valor de ficha no es inaccesible; hay que evaluar si el futbolista podría rescindir en España y si existe un acuerdo económico.

Nicolás Reniero celebrando un gol con la camiseta del Lugo. Foto: cdeportivolugo y nicoreniero22 en Instagram.

Por Franco Israel y Fabricio Díaz hubo consultas, pero en este mercado es imposible que arriben.

Alan Medina, del paladar de Jorge Bava, renovó con Everton de Chile hasta 2028

Alan Medina celebrando un gol con la camiseta del Everton de Chile. Foto: evertonvina en Instagram.

Alan Medina, que se desempeña como extremo o mediapunta en el Everton de Chile, es un jugador del paladar de Bava, quien ya lo dirigió más de 100 partidos entre Liverpool y León, pero ya acordó su renovación con el equipo chileno hasta 2028, lo que dificulta una posible negociación.

Así lo anunció Diego Martínes Moreno, presidente ejecutivo del Everton: “Benjamín Berríos y Alan Medina ya formaron su renovación con el club. Ambos han sido muy importantes en todo este proceso y acordaron un nuevo contrato hasta 2028, además de que se viene trabajando en un par más de renovaciones de jugadores que también consideramos relevantes”, le dijo al medio Soy Valparaíso.

Esteban Obregón interesa en Nacional y ya tiene sondeos de clubes brasileños

Esteban Obregón de Montevideo City Torque ante Gonzalo Tapia de Palestino en el partido entre ambos por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

En el caso de Esteban Obregón, extremo izquierdo que brilla en Montevideo City Torque, el interés está, pero sería una operación compleja. Sobre todo considerando que hoy está valuado en US$1.200.000 según Transfermarkt, tiene contrato hasta diciembre del 2027 y, según pudo averiguar Ovación, “tiene sondeos de cinco clubes brasileños”, lo que incrementa su cotización real.

Acumula tres goles y seis asistencias en 23 partidos disputados durante 2026.