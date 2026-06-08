Los números de los siete desafectados en Nacional: cómo les fue en la temporada y cuánto jugó cada uno con Bava

Horas después de la victoria de Nacional ante Juventud se conoció la medida que el entrenador Jorge Bava tomó con respecto a siete jugadores que no seguirán en el club, entre ellos el Diente López. “Este es un momento no grato para cualquier entrenador. Ningún curso te prepara para esto, pero hay que hacerlo con el mayor de los profesionalismo y frontalidad, fueron las primeras palabras del DT tricolor en una improvisada conferencia en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

El abrazo entre Jorge Bava y Nicolás "Diente" López luego de que saliera reemplazado ante Deportes Tolima. Foto: Estefanía Leal.

“Todas las comunicaciones cuestan igual. Con algunos se habló el día previo al partido porque no iban a estar conformando el plantel y con el resto hablé ayer. Son siete los jugadores”, detalló Bava ante Punto Penal y Polideportivo. Según enumeró, se trata del colombiano Jhon Guzmán, el argentino Mauricio Vera, el arquero Ignacio Suárez, Juan De Dios Pintado, Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles.

La mayoría había sumado pocos minutos con Bava por decisión técnica, salvo por el Diente, que estuvo lesionado, y Suárez, quien fue titular cada vez que Luis Mejía se ausentó para estar con la selección de Panamá o por lesión. Este año atajó nueve partidos con la camiseta de Nacional, en los que recibió 15 goles y logró dos arcos en cero en 446 minutos. El club había querido que saliera a préstamo en enero, pero el jugador eligió quedarse a pelear el puesto.

Ignacio Suárez celebra uno de los penales que contuvo en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

López, por su parte, cerró su regreso al club con 39 goles y 14 asistencias en un año y medio. Tras sufrir varias lesiones, el rendimiento en la actual temporada contrastó con lo mostrado en 2025, donde fue una de las figuras del campeón uruguayo con 24 goles. En 2026 disputó 15 partido, nueve con el DT que ya tuvo en México, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias en un total de 734 minutos.

Guzmán, de 21 años, llegó en enero como lo que Flavio Perchman definió una “apuesta”. El volante de contención colombiano había llegado a préstamo sin cargo por un año, procedente del Internacional de Palmira, equipo de la Segunda División de Colombia, que es el mismo club que era dueño de la ficha de Julián Millán.

Jhon Guzmán en Nacional. Foto: @jhon_guzman05

Primero jugó en Tercera porque no había cupos de extranjeros y tras la salida de Ebere se lo inscribió. En marzo tuvo su primera convocatoria en un partido oficial de Primera ante City Torque, aunque no sumó minutos.

Vera fue un “capricho” de Jadson Viera, que ya lo había dirigido en Boston River, y lo pidió para Nacional cuando el jugador estaba en Deportes Concepción de Chile. El mediocampista argentino solo disputó seis partidos con el club, tres con cada DT.

Exequiel Mereles trasladando la pelota en un encuentro con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Pintado llegó desde Gimnasia y disputó solo ocho partidos (cuatro con Bava), Mereles sumó apenas 16 minutos en 2026 (dos con el actual DT) y Carneiro, a quien Bava tuvo en Liverpool y Cruz Azul, fue parte de 16 encuentros, nueve bajo la dirección de Bava, en los que apenas convirtió un gol.