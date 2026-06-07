Cuándo viaja la selección uruguaya al Mundial 2026: mirá la agenda de la Celeste que hará base en México

Los 26 futbolistas de la selección uruguaya y el cuerpo técnico que defenderán a Uruguay en la Copa del Mundo partirán este martes 9 de junio por la noche desde el Aeropuerto de Carrasco en un vuelo chárter rumbo a México, donde hará base.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó los detalles del plan de vuelo e informó que la hora prevista de salida es a las 23 horas. La delegación estará arribando a Cancún el miércoles 10, a las 18:15 horas locales, cuya zona horaria tiene una diferencia de dos horas menos con Uruguay.

Tras la doble despedida con el público el viernes y sábado en Canelones, la AUF anunció que no habrá entrenamiento este domingo, aunque no especificó la actividad deportiva del día lunes.

Pese a que debuta en Estados Unidos, Uruguay se hospedará en el complejo Fairmont Mayakoba, mientras que los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

La selección uruguaya ingresó debutará ante Arabia, el 15 de junio, desde las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. En la segunda fecha jugará con Cabo Verde, también en Miami y a la misma hora, el domingo 21, y finalizará la fase de grupos contra España, el viernes 26 de junio en Guadalajara (México).

El próximo martes parte la delegación mundialista hacia la base operativa en México ✈️ pic.twitter.com/6kUNLu18dA — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 7, 2026

Calendario de Uruguay - Fase de Grupos (hora uruguaya)

Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 19:00 - Arabia Saudí vs. Uruguay (Estadio Miami).

Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami).

Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 21:00 - Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara)

Los 26 que representarán a Uruguay en la Copa del Mundo

Yamandú Orsi entrega el Pabellón Nacional a José María Giménez. Foto: Darwin Borrelli.

Arqueros

Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre, Brasil)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, Argentina)

Santiago Mele (Monterrey, México)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo, Brasil)

Ronald Araújo (Barcelona, España)

José María Giménez (Atlético Madrid, España)

Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra)

Sebastián Cáceres (América, México)

Mathías Olivera (Napoli, Italia)

Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil)

Matías Viña (River Plate, Argentina)

Volantes

Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra)

Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil)

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid, España)

Agustín Canobbio (Fluminense, Brasil)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake, Estados Unidos)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil)

Nicolás de la Cruz (Flamengo, Brasil)

Rodrigo Zalazar (Sporting, Portugal)

Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia)

Maximiliano Araújo (Sporting, Portugal)

Brian Rodríguez (América, México)

Delanteros

Rodrigo Aguirre (Tigres, México)

Federico Viñas (Oviedo, España)

Darwin Núñez (Al-Hilal, Arabia Saudita)

