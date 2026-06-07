Nacional y su remontada a puro ímpetu: del gol gritado que no fue a la rebeldía en el peor momento

Nacional levantó un partido que parecía esquivo, se lo remontó a Juventud con 10 jugadores, ganó 2-1 y escaló dos posiciones en la Tabla Anual.

Fue un primer tramo donde no negoció su idea de ser protagonista desde la tenencia de la pelota y Juventud se preparó para hacer daño de contraataque aprovechando la velocidad de sus delanteros.

El anfitrión, que contó con un buen marco de público a pesar de la niebla, tuvo en el arranque algunas insinuaciones por derecha, sobre todo cuando Ancheta logró conectar con Boggio a través de diagonales. Después llegó un centro punzante del Diente López que levantó suspiros y obligó al despeje de la zaga del pedrense.

Cuando corrían 18 minutos de juego se instaló la polémica. Después de que la visita iniciara la jugada ofensiva por derecha, Mimbacas recibió el pase, forcejeó con Viera, que quedó en el suelo, enganchó hacia el medio y definió al segundo palo venciendo a Suárez.

El 80 se fue directo a celebrar con sus compañeros. Sin embargo, todo el plantel de Nacional reclamó falta sobre el zaguero juvenil y el árbitro Esteban Ostojich recibió el llamado del videoarbitraje (VAR) para que fuera a analizar la jugada.

El árbitro Esteban Ostojich revisando una jugada en el VAR durante el cruce entre Nacional y Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

Al ver la repetición, no dudó en anular el gol e hizo el gesto de que hubo una sujeción del atacante sobre el brazo del defensor, lo que le posibilitó ganar el duelo. Los futbolistas dirigidos por Sergio “Chapita” Blanco evidenciaron su molestia con la decisión.

A puro ímpetu, el Bolso levantó en el cierre del partido mientras la hinchada le pedía con urgencia un esfuerzo más. Y tuvo dos aproximaciones muy peligrosas. En la primera García abrió el juego hacia la izquierda, Cándido recibió en tres cuartos de cancha y probó con un remate potente que pegó en la cara exterior del palo.

Después el Diente se sacó de encima la marca y levantó el centro para Verón Lupi, que definió potente y se topó con el arquero Sosa, quien logro achicar justo a tiempo.

En el mejor momento de Nacional, cuando parecía que iba a comenzar a acorralar a su rival, un error le costó muy caro. El juvenil García, de correcto partido hasta ese momento, recibió en la última línea y quiso salir jugando en corto, pero Larregui le interceptó el pase y fue directo a disputar el mano a mano con Suárez. ¿El resultado? Definió con eficacia e hizo su tradicional celebración.

Mientras tanto, García se agarraba la cabeza en señal de frustración y sus compañeros lo arengaban para que pusiera el foco en la jugada siguiente. Jorge Bava lo suplantó por Juan Cruz de los Santos para el complemento y también le dio ingreso a Pavel Núñez y Nicolás Rodríguez en busca de la remontada.

Fue un segundo tramo friccionado donde la visita se apoderó de la pelota e impacientó a los hinchas del tricolor. Cuando iban 61', Larregui la agarró sobre la raya y recibió una paralítica de Viera en el muslo, lo que le valió la segunda amarilla y expulsión.

Tarjeta roja a Tomas Viera contra Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

En el peor momento de Nacional, cuando había tenido que suplantar a Verón Lupi, Núñez inició una gran jugada, el Diente vio solo a Ancheta dentro del área y él definió como “9” para concretar el 1-1 con 10 jugadores. Pavel siguió exigiendo y forzó un tiro libre al borde del área que pasó muy cerca del palo e hizo gritar un gol que no fue a los hinchas.

La recompensa a su tenacidad llegó en el cierre con Pavel pivoteando y Boggio definiendo para regresar a la senda triunfal antes del parate por el Mundial 2026.