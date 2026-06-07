Tras el triunfo de Nacional ante Juventud, así quedaron las tablas del Intermedio, Anual y Descenso

Nacional le dio el vuelta el partido a Juventud con un hombre menos, obteniendo tres puntos claves para no perder pisada en la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya.

El tricolor comenzó perdiendo con gol de Bruno Larregui, luego de un error de Juan Ignacio García que le sirvió un mano a mano al delantero con Ignacio Suárez.

Si bien todo parecía de cara para el pedrense tras la expulsión de Tomás Viera, Jorge Bava reconstruyó la línea defensiva y el equipo tuvo solidez atrás, tuvo paciencia y de conteagolpe se terminó llevando premio doble. Los goles llegaron con jugadas que se construyeron desde la derecha, con buenos pivoteos de los delanteros para jugadores que llegaron de atrás.

Nicolás López le sirvió el empate a Emiliano Ancheta y sobre el final fue Pável Núñez quien terminó rebotando la pelota para el gol de Luciano Boggio.

Con el triunfo Nacional no le perdió pisada en la Serie B del Torneo Intermedio a Deportivo Maldonado, que con el triunfo 4-2 ante Montevideo City Torque se mantuvo un punto por encima del tricolor.

Además el fernandino tomó en soledad la punta de la Anual, luego del empate de Racing ante Central Español 1-1, mientras que el Bolso se sostuvo a ocho unidades de la punta y alcanzó la cuarta posición, tras superar a Central Español y Montevideo City Torque, que ya jugaron, y a Albion, que chocará este domingo a la mañana frente a Progreso.

La jornada también dejó a un nuevo puntero en la Serie A. El palermitano superó por una unidad a Cerro Largo —que jugará frente a Liverpool el lunes— y a Peñarol —que se enfrentará a Cerro el sábado.

Así quedó la Serie A del Intermedio

Central Español tomó la cima, pero Cerro Largo y Peñarol podrán ser líderes al término de la fecha.

Así quedó la Serie B del Intermedio

Deportivo Maldonado sostuvo la punta, con un punto de ventaja sobre Nacional.

Así quedó la Tabla Anual

Deportivo Maldonado se aseguró llegar al parate como el único líder, dos puntos por encima de Racing.

Así quedó la Tabla del Descenso

El descenso no jugó puntos de peso en la jornada del sábado. Danubio estiró la ventaja el viernes sobre Cerro, tras empatar 0-0 ante Wanderers y comenzará fuera de la zona roja el primer semestre.

Así sigue el Torneo Intermedio

DOMINGO 7

Progreso vs. Albion

Hora: 10:00.

Estadio: Parque Paladino.

Árbitro: Felipe Vikonis.

Asistentes: Alberto Píriz y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro.

Cerro vs. Peñarol

Hora: 15:00.

Estadio: Luis Tróccoli.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Agustín Berisso y Sebastián Schroeder.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Jonhatan Fuentes y Héctor Bergaló.

Defensor Sporting vs. Boston River

Hora: 18:30.

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa y Franco Mieres.

Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec.

LUNES 8

Liverpool vs. Cerro Largo

Hora: 19:00.

Estadio: Parque Viera.

Árbitro: Kevin Fontes.

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Diego Dunajec y Javier Irazoqui.