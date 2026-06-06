Nacional vs. Juventud de Las Piedras en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto del partido

La jornada de fútbol del sábado se cierra con el partido que desde las 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) protagonizan Nacional y Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central en el marco de la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.
El equipo de Jorge Bava, que viene de una dura derrota por 3 a 0 frente a Deportivo Maldonado en el Campus Municipal fernandino, buscará reencontrarse con la victoria para cerrar el primer semestre del 2026 con una sonrisa en su casa y ante su gente.
El pedrense por su parte, buscará también reencontrarse con el triunfo ya que viene de caer con Wanderers 5-2 en el Parque Artigas pero además, el equipo de Sergio Blanco sabe que si gana se prenderá en la pelea por el grupo ya que llegaría a seis puntos con un partido menos por tener pendiente el juego frente a Danubio por la segunda jornada.
En cuanto a las probables formaciones, Nacional saldría a la cancha con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Nicolás López y Rodrigo Martínez, mientras que Juventud apostaría por Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Martín Cáceres, Emmanuel Más; Facundo Pérez, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Renzo Sánchez, Fernando Mimbacas, Gastón Pereiro.
Nacional vs. Juventud de Las Piedras
Estadio: Gran Parque Central.
Hora: 18:30.
Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y Antel TV.
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Pablo Llarena y Juan Álvarez.
Cuarto árbitro: Santiago Motta.
VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández.
Nacional
Ignacio Suárez
Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido
Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Luciano Boggio
Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Rodrigo Martínez
D.T. Jorge Bava.
Juventud de Las Piedras
Sebastián Sosa
Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Martín Cáceres, Emmanuel Más
Facundo Pérez, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta
Renzo Sánchez, Fernando Mimbacas, Gastón Pereiro
D.T. Sergio Blanco.
¿Dónde ver en vivo el partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras?
El partido que desde la hora 18:30 jugarán Nacional y Juventud de Las Piedras por la cuarta fecha del Torneo Intermedio se podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.
Los convocados de Nacional para recibir a Juventud
Nacional publicó en sus redes sociales la lista de convocados para el encuentro de las 18:30 frente a Juventud de Las Piedras. Santiago Ricca es unas de las principales novedades en el plantel de Jorge Bava. El coloniense de 18 años suma 100 partidos y 62 goles anotados en las formativas según datos oficiales del club. En la convocatoria no está Maximiliano Gómez, descartado por una lesión.
Los convocados para enfrentar a Juventud en el Gran Parque Central ✔️ pic.twitter.com/xPwsCnwpQV— Nacional (@Nacional) June 6, 2026
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 18:30 jugarán Nacional y Juventud de Las Piedras por la cuarta fecha del Torneo Intermedio en el Gran Parque Central.