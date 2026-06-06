Nacional vs. Juventud de Las Piedras en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto del partido

La jornada de fútbol del sábado se cierra con el partido que desde las 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) protagonizan Nacional y Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central en el marco de la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

El equipo de Jorge Bava, que viene de una dura derrota por 3 a 0 frente a Deportivo Maldonado en el Campus Municipal fernandino, buscará reencontrarse con la victoria para cerrar el primer semestre del 2026 con una sonrisa en su casa y ante su gente.

El pedrense por su parte, buscará también reencontrarse con el triunfo ya que viene de caer con Wanderers 5-2 en el Parque Artigas pero además, el equipo de Sergio Blanco sabe que si gana se prenderá en la pelea por el grupo ya que llegaría a seis puntos con un partido menos por tener pendiente el juego frente a Danubio por la segunda jornada.

En cuanto a las probables formaciones, Nacional saldría a la cancha con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Nicolás López y Rodrigo Martínez, mientras que Juventud apostaría por Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Martín Cáceres, Emmanuel Más; Facundo Pérez, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Renzo Sánchez, Fernando Mimbacas, Gastón Pereiro.

