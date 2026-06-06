Montevideo City Torque 1-1 Deportivo Maldonado en vivo: dos goles en los primeros 10 minutos en el Charrúa

Montevideo City Torque enfrenta a Deportivo Maldonado en el Estadio Charrúa por la cuarta fecha del Torneo Intermedio 2026.

Uno de los partidos más atractivos de esta jornada, por lo que han mostrado futbolisticamente ambas instituciones pero también porque luego del empate entre Racing y Central Español, Deportivo Maldonado en caso de lograr los tres puntos será el único líder de la Tabla Anual.

Los dirigidos por Marcelo Méndez no tienen a Franco Romero suspendido, además Franco Torgnascioli y Diogo Guzmán afuera por lesión.

Mientras que los de Di Noia, no tienen a una de sus figuras, Maximiliano Noble por acumulación de tarjetas amarillas.

Franco Pizzichillo llegó esta tarde a los 200 partidos en total con la camiseta de Montevideo City Torque.

Primer tiempo:

El encuentro tuvo emociones tempraneras, a los 5 minutos de juego el goleador Salomón Rodríguez abrió la cuenta de cabeza para poner en ventaja al local.

No tuvo tiempo para festejar el equipo de Méndez, solamente tres minutos después llegó el empate de Deportivo Maldonado en los pies de Santiago Ramírez con responsabilidad del golero local Gastón Rodríguez.