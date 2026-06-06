Central Español vs. Racing en vivo: tras el triunfo ante Peñarol, el local va por su segunda victoria al hilo

Central Español recibe a Racing en el Parque Palermo, desde la hora 10:00, por la cuarta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio. El equipo que dirige el argentino Diego Osella llega con el ánimo alto tras su buen triunfo ante Peñarol por 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo.

La Escuelita de Sayago, vigente campeona del Torneo Apertura, querrá volver a sumar de tres puntos luego de dos empates consecutivos en el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Central Español vs. Racing

Hora: 10:00.

Estadio: Parque Palermo.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Héctor Bergaló y Marcos Rosamén.

Cuarto árbitro: Jonathan de León.

VAR: Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso.

Central Español: R. Alves; L. Fernández, M. Urrutia, A. Villoldo, C. Nunes; M. Montiel, I. Méndez, F. Muñoz; F. Camarda, M. Aguilera; S. Sequeira. DT: Diego Osella.

Racing: F. Varese; G. Cotugno, R. Brazonis, F. Álvarez, M. Ferreira; F. Cairus, A. Álvarez Wallace, A. Vázquez, E. Da Silva; T. Habib, F. Suárez. DT: Cristian Chambian.

