La gran jugada del golero Rodolfo que eludió dos rivales y derivó en el empate de Central Español ante Racing

En los últimos minutos del partido entre Central Español y Racing pasó de todo: un expulsado, un penal que despertó polémica y un gran gol que nació en los pies del arquero brasileño Rodolfo Alves.

El Palermitano se complicó la mañana en el minuto 58 porque se quedó con 10 futbolistas. El argentino Mariano Aguilera cometió una infracción sobre Felipe Cairus, quien sería una figura preponderante, y el árbitro Esteban Guerra le mostró la segunda amarilla.

Tan solo nueve minuto más tarde, Cairus fue a buscar una pelota en el área local y Alejandro Villoldo le puso el brazo en la cara. Al principio el árbitro desestimó la posibilidad de que fuera una infracción, pero la revisó en el VAR y pitó la pena máxima. Eso derivó en el enojo del capitán de Central Español y en su amonestación.

El que tomó la responsabilidad de ejecutar ese penal fue el delantero Sebastián da Silva. El número 33 lanzó la pelota de forma rastrera contra el palo derecho del golero Rodolfo, quien se tiró al izquierdo.

Racing jugaba de contragolpe debido a que Central Español, que jugaba con 10, salió por el gol que le diera el empate. Con esa metodología estuvo cerca de estirar la diferencia, pero Da Silva no pudo convertir su segundo gol de la mañana.

Podría decirse que estuvo muy cerca de volver a repetirse esa situación, pero Rodolfo —que jugó casi de libero— lo anticipó, se escapó de dos marcadores para iniciar la jugada que terminó en el gol de Facundo Sosa en el minuto 82. Increíble lo que realizó el golero brasileño, que al final tuvo una extraordinaria tapada a Bautista Tomatis.

👋🏼 Sean todos ustedes bienvenidos a la ✨ RODOLFO EXPERIENCE ✨#FábricaDeTalentos🌎 pic.twitter.com/yGJpvTnx3k — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) June 6, 2026

Racing sumó un empate que lo dejó un punto por encima de su escolta en la Tabla Anual, Deportivo Maldonado. Cabe destacar que el fernandino puede quedar solo en la punta este sábado si supera a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa, desde la hora 15:00.

Central Español logró rescatar una unidad y cerrar esta primera parte del año arriba, lejos del descenso y con una racha de dos encuentros sin derrotas.