Orsi asume la presidencia pro tempore del Mercosur con la negociación por las cuotas como meta principal

El presidente Yamandú Orsi asumirá hoy a las 13:00 la presidencia pro tempore del Mercosur, un día después de que el canciller Mario Lubetkin marcara las prioridades que tendrá Uruguay en la nueva cumbre del bloque. Las declaraciones del ministro fueron ayer en Paraguay en el encuentro de cancilleres, mientas del mandatario serán este martes durante el foro de mandatarios.

Los presidentes que concurrirán a la cumbre serán el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Paraguay, Santiago Peña. Y los de dos Estados asociados al bloque: José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador. No asistirá el mandatario argentino, Javier Milei, porque se quedará en su país “para trabajar en temas de gestión”, según informó EFE por fuentes de Presidencia, y en su lugar asistirá el canciller argentino, Pablo Quirno.

El encuentro de los presidentes del Mercosur se dará en el contexto de la negociación dentro del bloque de los cupos de exportación que tendrá cada país a la Unión Europea. El acuerdo histórico entre los dos bloques se cerró en diciembre de 2024 y comenzó a aplicarse de manera previsional a partir del 1° de mayo, pero aún quedan varios aspectos por definirse.

Lubetkin confía —indicó ayer en la cumbre de cancilleres— en que los socios alcancen “un consenso respecto a la administración y distribución de los cupos”. Pero que esto se haga —continuó en la tarde del lunes— “teniendo en cuenta no solo el flujo bilateral histórico” de exportación que ha tenido cada país con la Unión Europea, sino que se apliquen criterios que eviten profundizar “asimetrías existentes en términos del tamaño económico y capacidad portadora global”.

En esa línea, el canciller —en la previa a la asunción de Orsi— recordó que durante las negociaciones con la Unión Europea “nunca se contempló un esquema de asignaciones con una naturaleza distinta al registro histórico exportador” entre ambos bloques.

“Sin lugar a dudas, nos encontramos ante una oportunidad estratégica única que dependerá de nosotros aprovechar plenamente desde sus etapas iniciales, procurando que sus beneficios se traduzcan en ventajas tangibles para nuestros sectores productivos, para los trabajadores y en última instancia en el bienestar de nuestra sociedad”, añadió Lubetkin.

Uruguay, durante su presidencia pro tempore, se propuso “maximizar los beneficios derivados de este acuerdo” e impulsar las “tareas de implementación, promoviendo que la estructura institucional prevista acompañe” la “puesta en práctica” del convenio de manera previsional.

En diciembre se realizará la Primera Reunión del Acuerdo Interino de Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Mismo mes en el que se hará el Primer Foro Empresarial del Mercosur-Unión Europea, “una instancia focalizada al sector privado en el marco de la próxima cumbre del Mercosur”, que se espera concretar el 4 de diciembre, indicó el canciller.

Durante la presidencia pro tempore de Uruguay también se aspira a profundizar las “tareas externas de implementación” del acuerdo con la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, que integran Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). En esa línea, destacó que el Parlamento uruguayo ratificó este pacto, y que incluso lo hicieron “diferentes fuerzas políticas del país”.

Asimismo, se refirió a varias líneas de conversación que tiene el Mercosur: “Uruguay reitera su interés en avanzar hacia la pronta conclusión de las negociaciones en curso con Canadá y los Emiratos Árabes Unidos. Al mismo tiempo, reafirma su disposición constructiva respecto a los diálogos que el bloque prevé iniciar durante el segundo semestre con India, Vietnam y Japón, así como la modernización de las negociaciones externas buscando un esquema más eficiente y más equilibrado que responda a las necesidades e intereses de cada uno de los Estados parte”.

Foco en la seguridad Lubetkin aseguró que Uruguay va a impulsar un “mayor intercambio de información” sobre seguridad en el Mercosur “mediante la mejora y ampliación del sistema” que existe, así como la “incorporación activa de los Estados asociados del bloque”. En esa línea, propondrán que se retome la cooperación que existía entre el Mercosur e Interpol. También se trabajará junto a Eurofront —programa de colaboración internacional entre la Unión Europea y América Latina— “para presentar nuevos mecanismos de cooperación entre las fuerzas de seguridad del Mercosur, particularmente en áreas de frontera, con la finalidad de coordinar respuestas rápidas frente a los delitos transfronterizos”.